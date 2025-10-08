Gladbach wirft die Angel nach Bullen-Sportboss aus

Vor rund einer Woche gingen Sportmanager Roland Virkus und der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach getrennte Wege. Als Top-Kandidat kristallisiert sich nun Salzburgs Rouven Schröder heraus. Gespräche soll es bereits gegeben haben.
Borussia Mönchengladbach will innerhalb der nächsten Tage eine Entscheidung über die Virkus-Nachfolge treffen. Top-Kandidat auf diesen Posten soll laut „Bild“-Zeitung Salzburgs Sportboss Rouven Schröder sein.
Der 49-Jährige ist laut der deutschen Boulevardzeitung nicht abgeneigt und die Verhandlungen sollen bereits laufen. Die Fohlen müssten Schröder aber wohl aus dem Vertrag mit dem Vizemeister herauskaufen, dieser geht in der Mozartstadt noch bis Ende 2028.
2022 wäre Schröder schon beinahe Sportboss bei Gladbach geworden. Damals war er noch bei Schalke 04, er hätte Nachfolger von Max Eberl werden sollen, der Deal platzte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.