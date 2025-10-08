Vorteilswelt
„Bild“ berichtet

Gladbach wirft die Angel nach Bullen-Sportboss aus

Salzburg
08.10.2025 22:22
Schröder (li.) soll auf dem Weg nach Gladbach sein.
Schröder (li.) soll auf dem Weg nach Gladbach sein.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Vor rund einer Woche gingen Sportmanager Roland Virkus und der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach getrennte Wege. Als Top-Kandidat kristallisiert sich nun Salzburgs Rouven Schröder heraus. Gespräche soll es bereits gegeben haben.

Borussia Mönchengladbach will innerhalb der nächsten Tage eine Entscheidung über die Virkus-Nachfolge treffen. Top-Kandidat auf diesen Posten soll laut „Bild“-Zeitung Salzburgs Sportboss Rouven Schröder sein.

Der 49-Jährige ist laut der deutschen Boulevardzeitung nicht abgeneigt und die Verhandlungen sollen bereits laufen. Die Fohlen müssten Schröder aber wohl aus dem Vertrag mit dem Vizemeister herauskaufen, dieser geht in der Mozartstadt noch bis Ende 2028.

Lesen Sie auch:
Atte Tolvanen (re.) hatte alle Hände voll zu tun.
Das war nichts!
Eisbullen verlieren bei dänischen Halbprofis
08.10.2025

2022 wäre Schröder schon beinahe Sportboss bei Gladbach geworden. Damals war er noch bei Schalke 04, er hätte Nachfolger von Max Eberl werden sollen, der Deal platzte.

