Eishockey-Männer erstmals Team des Jahres

Eishockey
08.10.2025 20:39
Das Eishockey-Team glänzte bei der WM 2025.
Das Eishockey-Team glänzte bei der WM 2025.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Der NIKI-Award für das Team des Jahres geht an Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft der Männer.

In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzte sich der WM-Viertelfinalist mit 755 Punkten vor den Synchronschwimmerinnen und Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (694) sowie den männlichen Skispringern (550) durch. Die Trophäe wurde am Mittwoch auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien von Thomas Morgenstern überreicht.

Ex-Teamkapitän Dominique Heinrich und Teamchef Roger Bader
Ex-Teamkapitän Dominique Heinrich und Teamchef Roger Bader(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Es ist erst das zweite Mal, dass es eine Auszeichnung dieser Art für den Eishockeysport gibt, Thomas Vanek war 2007 zum Sportler des Jahres gewählt worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
