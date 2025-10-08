Eishockey-Männer erstmals Team des Jahres

In der von der Sportjournalistenvereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl setzte sich der WM-Viertelfinalist mit 755 Punkten vor den Synchronschwimmerinnen und Weltmeisterinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri (694) sowie den männlichen Skispringern (550) durch. Die Trophäe wurde am Mittwoch auf der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien von Thomas Morgenstern überreicht.