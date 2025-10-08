Wohnung in Flammen: Familie hatte Schutzengel

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten die betroffene Wohnung in der Folge mit einem Schlüssel des Hauseigentümers betreten und das Feuer löschen. Die Flammen hatten sich bereits in der Küche, dem Schlafzimmer, dem Kinderzimmer sowie über den Flur ausgebreitet. Die Löscharbeiten konnten bereits nach rund 15 Minuten erfolgreich beendet werden.