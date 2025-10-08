Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand in Graz

Wohnung in Flammen: Familie hatte Schutzengel

Steiermark
08.10.2025 08:12
Die Flammen verwüsteten die Küche.
Die Flammen verwüsteten die Küche.(Bild: BF Graz)

Eine Grazer Familie hatte Glück im Unglück: Kurz bevor ihre Wohnung am Dienstag in Flammen aufging, hatte eine Mutter samt ihren Kindern das Haus verlassen. Ein Nachbar bemerkte den Brand und konnte Schlimmeres verhindern.

0 Kommentare

Es war etwa 13 Uhr am Dienstagnachmittag, als ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Hergottwiesgasse (Graz-Gries) Rauchschwaden bemerkte, die aus einer Nachbarwohnung qualmten. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr und Polizei.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten die betroffene Wohnung in der Folge mit einem Schlüssel des Hauseigentümers betreten und das Feuer löschen. Die Flammen hatten sich bereits in der Küche, dem Schlafzimmer, dem Kinderzimmer sowie über den Flur ausgebreitet. Die Löscharbeiten konnten bereits nach rund 15 Minuten erfolgreich beendet werden.

Wie sich herausstellte, hatten die Bewohner wohl einen Schutzengel: Die Mutter dürfte die Wohnung kurze Zeit davor gemeinsam mit ihren Kindern verlassen haben. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Die Berufsfeuerwehr stand mit fünf Fahrzeuge und 23 Mann im Einsatz. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
132.610 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
126.276 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
118.608 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1622 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1074 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Österreich
Fall „Waltraud“: Ermittlungen wegen Sozialbetrug!
968 mal kommentiert
Das Bundeskriminalamt hat Ermittlungen gegen „Waltraud“ aufgenommen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf