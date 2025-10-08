Wohnung in Flammen: Familie hatte Schutzengel

Eine Grazer Familie hatte Glück im Unglück: Kurz bevor ihre Wohnung am Dienstag in Flammen aufging, hatte eine Mutter samt ihren Kindern das Haus verlassen. Ein Nachbar bemerkte den Brand und konnte Schlimmeres verhindern.
Es war etwa 13 Uhr am Dienstagnachmittag, als ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Hergottwiesgasse (Graz-Gries) Rauchschwaden bemerkte, die aus einer Nachbarwohnung qualmten. Umgehend alarmierte er die Feuerwehr und Polizei.
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten die betroffene Wohnung in der Folge mit einem Schlüssel des Hauseigentümers betreten und das Feuer löschen. Die Flammen hatten sich bereits in der Küche, dem Schlafzimmer, dem Kinderzimmer sowie über den Flur ausgebreitet. Die Löscharbeiten konnten bereits nach rund 15 Minuten erfolgreich beendet werden.
Wie sich herausstellte, hatten die Bewohner wohl einen Schutzengel: Die Mutter dürfte die Wohnung kurze Zeit davor gemeinsam mit ihren Kindern verlassen haben. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Die Berufsfeuerwehr stand mit fünf Fahrzeuge und 23 Mann im Einsatz.
