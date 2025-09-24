Australien plant Jugendverbot für 16 Plattformen

Australien als Pionierland

Australien ist eines der Pionierländer für die Regulierung des Internets. Das Parlament des Landes hatte Ende 2024 ein Gesetz verabschiedet, das Unter-16-Jährigen die Nutzung von verschiedenen Online-Netzwerken verbietet – Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube wurden bereits mit dem Verbot belegt. Ende des Jahres soll das Gesetz angewendet werden. Bisher blieb allerdings offen, wie genau die Kontrollen aussehen sollten.