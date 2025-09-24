Vorteilswelt
Australien plant Jugendverbot für 16 Plattformen

Web
24.09.2025 15:32
(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

Nach sozialen Netzwerken wie Facebook oder TikTok könnte 16 weiteren Internetplattformen in Australien ein Nutzungsverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren drohen. Die australische Beauftragte für Online-Sicherheit, Julia Inman Grant, forderte die Plattformen am Mittwoch auf, sich einer Selbstbewertung zu unterziehen und ihre Argumente für eine mögliche Ausnahme von einem solchen Verbot vorzutragen.

0 Kommentare

Darunter sind etwa der Messengerdienst WhatsApp, das Forum Reddit und die Videospielplattform Roblox. „Wir müssen sie alle anhören“, auch wenn manche Fälle bereits „ziemlich eindeutig“ seien, sagte Inman Grant im Fernsehsender ABC.

Australien als Pionierland
Australien ist eines der Pionierländer für die Regulierung des Internets. Das Parlament des Landes hatte Ende 2024 ein Gesetz verabschiedet, das Unter-16-Jährigen die Nutzung von verschiedenen Online-Netzwerken verbietet – Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube wurden bereits mit dem Verbot belegt. Ende des Jahres soll das Gesetz angewendet werden. Bisher blieb allerdings offen, wie genau die Kontrollen aussehen sollten.

Eine Roblox-Sprecherin verwies gegenüber der Nachrichtenagentur AFP darauf, dass die Internetseite kein Online-Netzwerk sei. „Wir verbieten den Nutzern, Fotos oder Videos aus dem realen Leben hochzuladen und Nachrichten zu teilen“, sagte sie.

