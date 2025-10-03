Herbert Kickl und der Kirchenfürst

ANDERERSEITS sollte der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, als Erzbischof von Salzburg immerhin Primas Germaniae, eigentlich andere Sorgen haben als einen Parteiführer, der sich zum Christentum bekennt. Zum Beispiel die zunehmende Islamisierung des Landes und die Tatsache, dass die katholische Kirche in Wien, der Hauptstadt eines einst katholischen Landes, längst nicht mehr die stärkste Religionsgemeinschaft darstellt.