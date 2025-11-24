Pulverfass

Ein gedeihliches Zusammenleben beruht auf Gegenseitigkeit, getragen von Respekt und der Fähigkeit, einander zu verstehen – sprachlich wie kulturell. Wo Bildungslücken entstehen, werden Missverständnisse rasch zu Stolpersteinen. Unübersehbar ist, dass viele Kinder und Jugendliche in urbanen Räumen mehrsprachig aufwachsen und Deutsch im Alltag nicht immer an erster Stelle steht. Österreichweit betrifft das gut ein Viertel aller Pflichtschüler, in Wien rund 50 Prozent. Und wenn in Klassenzimmern Frauenfeindlichkeit auftritt, wird auch Religion zum Thema: Unter den Wiener Schülern sind Muslime mit 41 Prozent bereits die größte Gruppe, nur noch 17,5 Prozent sind Katholiken.