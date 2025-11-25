München 1939 – Ukraine 2025

Heute wissen wir, dass das Münchner Abkommen vom September 1938 den Ausbruch des Krieges nur um ein Jahr verschoben hat. Und es ist völlig ungewiss, ob das von Trump geplante Friedensdiktat – und ein solches wäre es zweifellos – den aktuellen Krieg tatsächlich beenden könnte. Der Preis dafür wäre jedenfalls hoch – für die Ukraine territorial und für die Europäer finanziell.