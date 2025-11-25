Ukraine-Blamage im Weißen Haus

Wenn aus einer Tragödie eine (böse) Komödie wird – so geschehen aus Dilettantismus mit dem Ukraineplan aus dem Kreml.
Die Odyssee begann höchst vertraulich im Hotel eines russischen Oligarchen in Miami, gleich neben den Trumps, als Trumps Vertrauter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner von Putins Abgesandtem Kirill Dmitrijew den russischen Plan abschrieben. Dann wurde er Präsident Trump, von dem man weiß, dass er keine 28 Punkte liest, als „US-Plan“ untergejubelt. Der setzte auch gleich ein Ultimatum bis Donnerstag.
Allerdings: Der dafür zuständige US-Außenminister Rubio wusste von keinem US-Plan – so seine erste Reaktion gegenüber kritischen US-Senatoren: Es handle sich wahrscheinlich um ein paar russische Überlegungen.
Wenige Stunden später kommt aus dem Außenministerium das Dementi auf das Dementi: Es handle sich sehr wohl um einen US-Plan. Unterdessen hatte Trump sein Ultimatum zurückgezogen.
Fazit: Die Kreml-Falle wurde nicht erkannt.
So wird im vergoldeten Weißen Haus des Donald Trump Weltpolitik gemacht! Hauptsache, die Kasse stimmt.
Dubiose Oligarchen, sei es aus der New Yorker Bronx (Witkoff), sei es aus dem russischen Geheimdienst (Dmitrijew), spielen Polit-Götter über das Schicksal der Welt. Auf der Strecke bleibt der Sachverstand von diplomatischen Profis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.