Ukraine-Blamage im Weißen Haus

Die Odyssee begann höchst vertraulich im Hotel eines russischen Oligarchen in Miami, gleich neben den Trumps, als Trumps Vertrauter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner von Putins Abgesandtem Kirill Dmitrijew den russischen Plan abschrieben. Dann wurde er Präsident Trump, von dem man weiß, dass er keine 28 Punkte liest, als „US-Plan“ untergejubelt. Der setzte auch gleich ein Ultimatum bis Donnerstag.