Kleines, historisches Juwel im Gemeindeamt

Zwei ganz besondere Stücke

Fragt man Werner Melchart, welche Ausstellungsstücke ihn besonders faszinieren, meint er lachend: „Alle“, kann sich aber dann doch für zwei entscheiden. Eines ist eine kleine Gürtelschelle, die aus dem Grab eines vierjährigen Awarenkindes stammt. „Die kleine Glocke hat anscheinend als Bewegungsmelder fungiert. Ist der Junge davongelaufen, hat sie geklingelt und seine Eltern wussten, dass sich der Kleine gerade davonmacht.“ Schaut man sich die Schelle an, erkennt man auch ein Gesicht darauf.