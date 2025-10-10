Kfz Hauke – Werkstatt mit Herz und Teamgeist

Ob Kupplung, Fahrwerk, Karosserie oder Pickerl: Bei Kfz Hauke in Pfaffstätten greifen die Rädchen Hand in Hand, um die Fahrzeuge schnell und zuverlässig wieder auf die Straße zu bringen.
„Die Kupplung sitzt perfekt, jetzt noch das Fahrwerk prüfen“, sagt Jonas Paar konzentriert, während er sich unter den Wagen schiebt. Der 22-Jährige ist Pkw-Kraftfahrzeug- und Karosseriebautechniker bei Kfz Hauke in Pfaffstätten – und seit seiner Lehre Teil des Teams. „Am besten gefallen mir das familiäre Arbeitsklima und die Möglichkeit, an allen Fahrzeugmarken und -modellen zu arbeiten“, erzählt Jonas, während er das Werkzeug zur Seite legt und sich die Hände am Arbeitsoverall abwischt.
Junge Hände, großes Können
Seine Arbeit ist vielfältig: Von Wartungen und Reparaturen über die § 57a-Pickerlüberprüfung bis hin zu Fahrwerkschecks. Seit fünf Jahren ist er nun Teil des Teams.
„Ich bin stolz, hier zu sein, weil ich Teil eines Teams bin, das immer zusammenhält und bemüht ist, höchste Qualität zu liefern.“
Jonas Paar, Kraftfahrzeugtechniker
Sein Ziel ist klar: „Langfristig möchte ich ein verlässlicher Teil dieses Unternehmens bleiben und regelmäßig Fortbildungen und Kurse besuchen.“
Zusammenhalt als Fundament
Dass es im Betrieb nicht nur um Schrauben und Motoren geht, weiß auch Geschäftsführer Reinhard Wedl: „Ein gutes Team ist das Fundament unseres Erfolgs. Neben fachlicher Kompetenz ist entscheidend, dass alle gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, um unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu betreuen.“
Lernen, wachsen, Verantwortung übernehmen
Die Mitarbeitenden profitieren von regelmäßigen Weiterbildungskursen, einem freundschaftlichen, wertschätzenden Miteinander und der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. „Jeder soll die Chance haben, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln“, betont Wedl.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
„Es ist nicht immer einfach, wenn technische Entwicklungen rasant voranschreiten oder das Arbeitsaufkommen steigt. Doch wenn wir gemeinsam schwierige Reparaturen meistern oder Ausbildungserfolge feiern, dann macht es das mehr als wett“, sagt Geschäftsführer Wedl abschließend mit einem Lächeln.
Kfz Hauke in Pfaffstätten ist eine freieKFZ-Werkstätte,repariert Pkw aller Marken und setzt dabei auf präzises Arbeiten und Fachkompetenz. Aktuell sind 16Mitarbeiter:innen im Team, darunter zwei Lehrlinge, die aktiv in die Abläufe eingebunden werden. Den Betrieb zeichnet die Kombination aus modernem Know-how, regionaler Verwurzelung und einem Teamgeist aus, der auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Qualität basiert. Mehr Informationen unter www.kfz-hauke.at