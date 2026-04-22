Ideenbewerb als Impulsgeber für die Innenstadt

Nach dem holprigen Start eines Förderprojekts profitieren nun ein Dutzend Geschäftsgründer von finanzieller Unterstützung in Krems. Sie hauchten mit ihren Ideen leeren Flächen in der Altstadt neues Leben ein.
Bei 20 Prozent lag die Leerstandsquote zu Beginn der Corona-Pandemie in der Kremser Altstadt. Fünf Jahre sieht die (Wirtschafts-)Welt ganz anders aus. Die Leerstandsquote konnte auf 5,1 Prozent gesenkt werden. „Zahlreiche Maßnahmen tragen zu einer belebten und lebendigen Altstadt bei“, ist Bürgermeister Peter Molnar überzeugt.
Gelungener Abschluss
Eine davon: das Förderprojekt „Meine Geschäftsidee in Krems“. Nach einem holprigen Start mit einem Jurymitglied als Gewinner und nicht in der Unteren Landstraße beheimateten Preisträgern (die „Krone“ berichtete) fand die Suche nach Nutzungsideen leer stehender Lokale nach einer Adaptierung doch noch einen gelungenen Abschluss.
Zwölf Ideen, die sich zu nachhaltigen Geschäftstätigkeiten entwickelt haben, wurden prämiert, sie teilen sich einen Förderbetrag von 36.000 Euro. Die Bandbreite reicht von Gastronomie, Handwerk, Mode bis zum klassischen Handel. „Eine Vielfalt, die für Kunden immer wichtiger wird“, freut sich Horst Berger vom Stadtmarketing.
Weitere Bewerbe in Planung
Aufgrund der positiven Rückmeldungen sind weitere Wettbewerbe bereits in Planung. „Die Kombination aus gezielter Förderung, professioneller Begleitung und einer starken Innenstadt macht dieses Projekt zu einem Erfolgsmodell“, so Vizebürgermeister Florian Kamleitner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.