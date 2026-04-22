Ideenbewerb als Impulsgeber für die Innenstadt

Gelungener Abschluss

Eine davon: das Förderprojekt „Meine Geschäftsidee in Krems“. Nach einem holprigen Start mit einem Jurymitglied als Gewinner und nicht in der Unteren Landstraße beheimateten Preisträgern (die „Krone“ berichtete) fand die Suche nach Nutzungsideen leer stehender Lokale nach einer Adaptierung doch noch einen gelungenen Abschluss.