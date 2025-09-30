Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Boxer aus China

Kommt dieses Achtzylinder-Motorrad bald zu uns?

Motor
30.09.2025 00:01

Wer bislang glaubte, bei Motorrädern sei mit sechs Zylindern das Ende der Fahnenstange erreicht, sollte einen Blick nach China werfen: Great Wall Motor (GWM) mischt mit seiner Marke Souo den dortigen Luxus-Touring-Markt auf – und setzt mit einem 8-Zylinder-Boxer neue Maßstäbe.

0 Kommentare

Im Oktober 2024 kam die Souo S 2000 in den Handel, erst einmal nur in China. Jetzt steht die nächste Ausbaustufe lässig am Seitenständer: die S 2000 CT, ein unverkleideter Cruiser, der offensichtlich wieder eine Honda zum Vorbild hat. War es bei der Souo S 2000 die Gold Wing, ist es nun die Valkyrie Rune, der Cruiser-Ableger, der ebenfalls Ohio im Geburtsschein stehen hat. Sogar der Name könnte von Honda entlehnt sein – wir erinnernuns gern an den offenen Zweisitzer namens S2000.

(Bild: GWM)

Herzstück ist der 2-Liter-Boxer mit 154 PS und 190 Nm Drehmoment bei 4500/min. – der hubraumstärkste Serien-Boxer der Motorradgeschichte, mit insgesamt 32 Ventilen und zwei variablen Einlassnockenwellen. Bei Tempo 120 läuft das Aggregat mit gerade einmal 2100 Touren, die 8-in-2-Klappen-Auspuffanlage liefert dazu den passenden Sound.

Die beiden mächtigen Kühler der Souo S 2000 CT verfügen über eine elektrisch angetriebene, ...
Die beiden mächtigen Kühler der Souo S 2000 CT verfügen über eine elektrisch angetriebene, elektronisch gesteuerte Wasserpumpe.(Bild: GWM)

Technisch liefert Souo keine halben Sachen ab. Acht Gänge samt Rückwärtsgang schaltet ein Doppelkupplungsgetriebe, Schräglagen-ABS und -Traktionskontrolle stammen mutmaßlich von Bosch, das semi-aktive Fahrwerk von ZF Sachs. Vorne führen zwei Längslenker mit zentralem Federbein das Rad, ähnlich wie bei den Hondas oder bei BMWs K 1600, aber optisch geschickt als klassische Gabel getarnt. Brembo-Sättel verzögern die knapp über 400 Kilo schwere Maschine standesgemäß. 1,80 Meter Radstand sorgen für Ruhe auf der Geraden.

Souo S 2000
Souo S 2000(Bild: Great Wall Motor)
(Bild: Great Wall Motor)
(Bild: Great Wall Motor)
(Bild: Great Wall Motor)
(Bild: Stephan Schätzl)

Spannend: Hinter der Entwicklung steckt nicht nur GWM-Boss und Motorradfan Wei Jianjun, sondern auch ein Deutscher. Uwe Moser, früher bei Mercedes, AMG und Continental tätig, leitet seit 2020 die Technikabteilung von Souo Motorcycles. Dass die S 2000 CT in Deutschland gesichtet wurde, ist also kein Zufall – deutsche Zulieferer spielen beim Projekt eine zentrale Rolle.

Noch ist die S 2000 CT offiziell nur für den chinesischen Markt bestätigt, doch GWM hat längst Export-Ambitionen. Ab 2026 könnten die XXL-Cruiser auch nach Europa rollen – zu einem Preis deutlich unterhalb der Honda Gold Wing.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Kreativ-Lichtgestalt für echte Autofahrer
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
116.323 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
105.497 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.206 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1157 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Motor
Boxer aus China
Kommt dieses Achtzylinder-Motorrad bald zu uns?
Die neue Generation
Audi Q3: Kreativ-Lichtgestalt für echte Autofahrer
Legende als Vorbild
110 R Concept: Dieses coole Coupé ist ein Skoda
Schon nach vier Jahren
Dieses Mercedes-Modell wurde plötzlich eingestellt
Werke lahmgelegt
VW stoppt Fließbänder: Nachfrageflaute bei E-Autos

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf