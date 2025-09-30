Kommt dieses Achtzylinder-Motorrad bald zu uns?

Im Oktober 2024 kam die Souo S 2000 in den Handel, erst einmal nur in China. Jetzt steht die nächste Ausbaustufe lässig am Seitenständer: die S 2000 CT, ein unverkleideter Cruiser, der offensichtlich wieder eine Honda zum Vorbild hat. War es bei der Souo S 2000 die Gold Wing, ist es nun die Valkyrie Rune, der Cruiser-Ableger, der ebenfalls Ohio im Geburtsschein stehen hat. Sogar der Name könnte von Honda entlehnt sein – wir erinnernuns gern an den offenen Zweisitzer namens S2000.