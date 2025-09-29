„Abschiebung und null Toleranz für diese Täter!“

Die Konsequenz für verurteilte Verbrecher aus dem Ausland könne ihr zufolge nur eine sofortige Abschiebung sein. „Denn es darf keinen Zweifel geben: Die Würde und die Unversehrtheit jedes Menschen sind unantastbar. Und wenn diese Würde verletzt wird, dann braucht es klare Antworten des Rechtsstaats. Es geht darum, Schutz und Gerechtigkeit dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden – und damit ein deutliches Signal zu senden: Wir lassen unsere Mädchen und Frauen nicht alleine.“