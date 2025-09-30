Vorteilswelt
Fahrsicherheit

Sicherer Start für Führerscheinneulinge

Österreich
30.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Houdek Photographie)

Nach der Führerscheinprüfung haben Neo-Führerscheinbesitzer nicht ausgelernt, sondern bleiben weiter in der Übung. Sowohl auf Motorrad- als auch Autofahrer wartet das Fahrsicherheitstraining im Rahmen der Mehrphasenausbildung.

Fahrsicherheitstraining PKW

Weit über 35.000 Führerscheinneulinge entscheiden sich jährlich, das verpflichtende Fahrsicherheitstraining in einem der acht ÖAMTC Fahrtechnik Zentren zu absolvieren.

Dank des weitläufigen Geländes mit großen Schutzräumen werden Fahrmanöver durchaus mit Ortsgebiets-Geschwindigkeit gefahren. So erfahren die jungen Lenker wie viel Unterschied schon ein paar km/h im Ernstfall machen können. Auf der zufallsgesteuerten Schleuderplatte wird das Stabilisieren des Fahrzeugs trainiert und auch das richtige Reagieren beim Unter- oder Übersteuern in Kurven sind Kursinhalte. Mit Wassersäulen, die plötzlich auftauchende Hindernisse simulieren, werden außerdem Bremsen und Ausweichen sowie Notbremstechniken trainiert.

(Bild: Houdek Photographie)

Die bestens ausgebildeten Instruktoren sind mit den Teilnehmern ständig in Funkkontakt und geben nach jedem Übungsdurchlauf präzises Feedback. Das Motto „Lernen durch Erleben“ bedeutet, dass jeder Teilnehmer 100% Fahrzeit hat, ein Danebensitzen im Auto gibt es nicht.

Fahrzeugbeherrschung im Grenzbereich

Bei den Trainings lernt man in geschützter Atmosphäre, wie man das eigene Fahrzeug in den verschiedensten Fahrsituationen – auch im Grenzbereich – beherrscht.

Zitat Icon

„Wichtige Manöver werden nachhaltig trainiert und verinnerlicht, was im Ernstfall lebensrettend sein kann.“

Roland Frisch, Chefinstruktor PKW der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: HOUDEK PHOTOGRAPHIE

Fahrsicherheitstraining Motorrad

Auch neue A-Scheinbesitzer müssen das Fahrsicherheitstraining absolvieren. Die Zweiradzentren, etwa in Teesdorf vor den Toren Wiens, verfügen über großzügige Fahrstrecken, die das Fahren der Manöver mit realitätsnahem Tempo erlauben.

(Bild: Houdek Photographie)

Der griffige Asphalt unterstützt praktische Trainingsinhalte wie Kurventechnik, Lenktechnik, verschiedene Bremsübungen und klassische Ausweichmanöver. Alle Übungen und Inhalte werden mit verschiedenen Geschwindigkeiten und ständigem Feedback der erfahrenen Motorrad-Instruktoren trainiert.

Zitat Icon

„Weitere zwei Monate später sehen wir uns zur Perfektionsfahrt. Für diese geführte Motorradausfahrt haben wir wunderschöne Strecken ausgewählt, die wir in der Kleingruppe fahren.“

Georg Scheiblauer, Chefinstruktor Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: HOUDEK PHOTOGRAPHIE

Klar, dass so eine geführte Motorradausfahrt im Herbst besonders schön und angenehm ist. Für die Pkw- wie Motorradtrainings gilt, dass Fahrzeuge für das Training nach Vorankündigung angemietet werden können. Deswegen haben auch alle Teilnehmenden 100% Fahrtraining.

Fristen:

B-Fahrsicherheitstraining: 3-9 Monate nach bestandener Prüfung

A1/A2/A-Fahrsicherheitstraining: 2-12 Monate nach bestandener Prüfung

A1/A2/A-Perfektionsfahrt: 4-14 Monate nach dem Fahrsicherheitstraining

TIPP: Den Oktober und die kommenden Herbstferien für die Absolvierung der verpflichtenden Führerscheintrainings nützen!

Mehr Infos unter oeamtc.at/fahrtechnik/fuehrerschein

Fahrsicherheit
Sicherer Start für Führerscheinneulinge
Forscher berichten:
Erde wird dunkler und reflektiert weniger Licht
Radlerin erfasst
Wieder Unfall mit Bim: 89-Jährige im Krankenhaus
Krone Plus Logo
Ohne zu warten
So bekommen Wiener einen Platz im Café Central
Frontaler in Tirol
Pkw fing nach Unfall Feuer: Vier Personen verletzt
