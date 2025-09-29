Niederländischer Frachter nach Explosion evakuiert

Vor der Küste Jemens hat sich ein gefährlicher Zwischenfall ereignet: Ein niederländischer Frachter wurde von einem unbekannten Sprengkörper getroffen und schwer beschädigt. An Bord der „Minervagracht“ brach ein Feuer aus, zwei Besatzungsmitglieder wurden verletzt, die Crew musste per Hubschrauber evakuiert werden. Der Angriff markiert eine neue Eskalation auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt.