Alles angerichtet für Klasse-Tennis in Stadthalle!

Auch in der Marx Halle kommen die Fans voll auf ihre Kosten, sie können dort den Trainings-Sessions der Weltbesten beiwohnen und ihren Idolen nahe sein.Auf den zwei Matchcourts steigen von Montag bis Donnerstag nicht nur Einzel-Partien, sondern von Dienstag (Qualifikation) bis Samstag (Halbfinale) auch alle Doppel-Matches mit Ausnahme des Finales. Ab Donnerstag ist die zweite Turnier-Location zudem Schauplatz des Rollstuhl-Turniers mit Lokalmatador Nico Langmann.