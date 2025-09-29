Alles angerichtet für Klasse-Tennis in Stadthalle!

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle locken mit einem tollen Starterfeld und einem neuen Rollstuhl-Turnier ++ Die Tickets sind heiß begehrt!
Zehn Tage Tennis der Extraklasse, an zwei Standorten, mit Tausenden Fans – die Erste Bank Open in Wien ziehen einmal mehr die Massen in ihren Bann, versprechen ein Sportfest der Extraklasse. Das, mittlerweile traditionell, am 17. Oktober mit dem Red Bull BassLine in der Stadthalle eröffnet wird. Wo sechs Stars, fix dabei sind Fan-Liebling Gael Monfils und Andrej Rublew, in einem innovativen Format um die Trophäe rittern.
Sinner und Zverev schlagen auf
Am 18. und 19. Oktober werden in der Qualifikation an beiden Turnier-Standorten, der Stadthalle und der Marx Halle, die letzten vier Startplätze für das Hauptfeld vergeben. Das am Montag startet, mit einer Top-Besetzung – neun Spieler aus den aktuellen Top-20 der Welt schlagen auf, etwa die Nummern 2 und 3 der Welt, Jannik Sinner und Sascha Zverev.
Tickets und Infos: www.erstebank-open.com
Von Montag, 20. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober, stehen täglich ab 13.30 Uhr vier Einzel in der Stadthalle an – Ausnahme ist Donnerstag, 23. Oktober, an dem es um 12 Uhr losgeht und fünf Partien stattfinden. Am Semifinal-Samstag, 25. Oktober, beginnt die Action am Roland-Rainer-Platz um 12.30 Uhr mit dem Endspiel des neuen Rollstuhltennis-Turniers. Aufschlag zum Doppel-Finale ist am Sonntag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr. Das Endspiel im Einzel startet dann um 14 Uhr.
Auch in der Marx Halle kommen die Fans voll auf ihre Kosten, sie können dort den Trainings-Sessions der Weltbesten beiwohnen und ihren Idolen nahe sein.Auf den zwei Matchcourts steigen von Montag bis Donnerstag nicht nur Einzel-Partien, sondern von Dienstag (Qualifikation) bis Samstag (Halbfinale) auch alle Doppel-Matches mit Ausnahme des Finales. Ab Donnerstag ist die zweite Turnier-Location zudem Schauplatz des Rollstuhl-Turniers mit Lokalmatador Nico Langmann.
„Two Day Passes“ um 35 Euro erhältlich
Während die Stadthalle von Mittwoch bis Sonntag de facto ausverkauft ist, gibt es für das Quali-Wochenende sowie für Montag und Dienstag noch Tickets. Die starke Besetzung ist ein Garant dafür, dass auch an diesen Tagen Weltklasse-Tennis geboten wird. Für die Marx Halle sind ebenfalls noch Tageskarten um 25 Euro sowie „Two Day Passes“ um 35 Euro erhältlich.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.