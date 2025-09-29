Vorteilswelt
Erste Bank Open 2025

Alles angerichtet für Klasse-Tennis in Stadthalle!

Tennis
29.09.2025 22:01
Auch bei den Erste Bank Open 2025 sind in der Wiener Stadthalle wieder viel Tennis der ...
Auch bei den Erste Bank Open 2025 sind in der Wiener Stadthalle wieder viel Tennis der Extraklasse und Fans zu erwarten …(Bild: e-motion/Sascha Feuster)

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle locken mit einem tollen Starterfeld und einem neuen Rollstuhl-Turnier ++ Die Tickets sind heiß begehrt!

0 Kommentare

Zehn Tage Tennis der Extraklasse, an zwei Standorten, mit Tausenden Fans – die Erste Bank Open in Wien ziehen einmal mehr die Massen in ihren Bann, versprechen ein Sportfest der Extraklasse. Das, mittlerweile traditionell, am 17. Oktober mit dem Red Bull BassLine in der Stadthalle eröffnet wird. Wo sechs Stars, fix dabei sind Fan-Liebling Gael Monfils und Andrej Rublew, in einem innovativen Format um die Trophäe rittern.

Gael Monfils
Gael Monfils(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Sinner und Zverev schlagen auf
Am 18. und 19. Oktober werden in der Qualifikation an beiden Turnier-Standorten, der Stadthalle und der Marx Halle, die letzten vier Startplätze für das Hauptfeld vergeben. Das am Montag startet, mit einer Top-Besetzung – neun Spieler aus den aktuellen Top-20 der Welt schlagen auf, etwa die Nummern 2 und 3 der Welt, Jannik Sinner und Sascha Zverev.

Tickets und Infos: www.erstebank-open.com

Von Montag, 20. Oktober, bis Freitag, 24. Oktober, stehen täglich ab 13.30 Uhr vier Einzel in der Stadthalle an – Ausnahme ist Donnerstag, 23. Oktober, an dem es um 12 Uhr losgeht und fünf Partien stattfinden. Am Semifinal-Samstag, 25. Oktober, beginnt die Action am Roland-Rainer-Platz um 12.30 Uhr mit dem Endspiel des neuen Rollstuhltennis-Turniers. Aufschlag zum Doppel-Finale ist am Sonntag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr. Das Endspiel im Einzel startet dann um 14 Uhr.

Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: EPA/BRIAN HIRSCHFELD)

Auch in der Marx Halle kommen die Fans voll auf ihre Kosten, sie können dort den Trainings-Sessions der Weltbesten beiwohnen und ihren Idolen nahe sein.Auf den zwei Matchcourts steigen von Montag bis Donnerstag nicht nur Einzel-Partien, sondern von Dienstag (Qualifikation) bis Samstag (Halbfinale) auch alle Doppel-Matches mit Ausnahme des Finales. Ab Donnerstag ist die zweite Turnier-Location zudem Schauplatz des Rollstuhl-Turniers mit Lokalmatador Nico Langmann.

„Two Day Passes“ um 35 Euro erhältlich
Während die Stadthalle von Mittwoch bis Sonntag de facto ausverkauft ist, gibt es für das Quali-Wochenende sowie für Montag und Dienstag noch Tickets. Die starke Besetzung ist ein Garant dafür, dass auch an diesen Tagen Weltklasse-Tennis geboten wird. Für die Marx Halle sind ebenfalls noch Tageskarten um 25 Euro sowie „Two Day Passes“ um 35 Euro erhältlich.

