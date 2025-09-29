Kuljic: „Habe mit dem Geld nicht umgehen können“

„Da gehört einfach viel mehr gemacht!“

Das sei definitiv ein großes Thema, so Kuljić, den jungen Fußballern werde das Bewusstsein für die Fragen des Geldes nicht mitgegeben, „auch nicht in der Schule, da gehört, glaube ich, einfach viel mehr gemacht“. Aber die Spieler selbst müssten eben auch auf andere hören, „die Eltern, die Großeltern oder die Geschwister“ – bei Kuljić war diese Person, auf die er wohl gehört hätte, sein Vater nämlich, halt leider allzu früh gestorben …