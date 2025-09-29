Vorteilswelt
Nach 19 Jahren Ehe

Nicole Kidman und Keith Urban seit Sommer getrennt

Society International
29.09.2025 23:22
Turtelnd am roten Teppich – so kannte man Nicole Kidman und Keith Urban lange Jahre.
Turtelnd am roten Teppich – so kannte man Nicole Kidman und Keith Urban lange Jahre.(Bild: AFP/Jason Merritt)

Nun hat es auch Nicole Kidman und Keith Urban erwischt – nach 19 Jahren Ehe gibt es aus dem Haus der Schauspielerin und des Sängers eine Trennung zu vermelden.

Wie TMZ.com berichtete, habe Kidman die Ehe fortführen wollen, doch ihr Ehemann sei aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohne seit Beginn des Sommers in einem eigenen Haus in Nashville. Das Nun-Ex-Paar besitzt Berichten zufolge mehrere Immobilien in den USA und Australien.

Ob auch eine Scheidung schon geplant ist – darüber sind auch die Promi-Experten von TMZ nicht informiert. Kidman und Urban hatten im Jahr 2006 geheiratet. Die beiden Kinder – 14 und 17 Jahre alt – seien bei ihrer Mutter geblieben.

