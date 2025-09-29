Trump sieht Frieden in Nahost „mehr als sehr nahe“

Trump stellt klare Bedingungen

Statt ursprünglich geplanter 21 veröffentlichte Trump schließlich 20 Punkte, um in der Region wieder für Ruhe zu sorgen – und so seinem sehnlichen Wunsch nach dem Friedensnobelpreis einen bedeutenden Schritt näherzukommen. Alle Geiseln sollen bei einer Einigung innerhalb von 72 Stunden freigelassen werden, dafür soll nicht mehr gekämpft werden.