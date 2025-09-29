„Ich denke, wir sind wieder in der Spur“

Ratkov: Tor und Assist gegen die WSG Tirol

Zuletzt glänzte er bei Salzburgs 2:1-Erfolg gegen die WSG Tirol mit je einem Goal und Assist am Innsbrucker Tivoli. „Ich bin wirklich glücklich darüber, dass es so gut läuft“, erklärte er im Gespräch mit der „Krone“ und gab sich als Teamplayer: „Ich denke, wir sind jetzt wieder in der Spur. Wir wollen auch in den nächsten Spielen mit einer guten Mentalität auftreten.“