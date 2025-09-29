Vorteilswelt
Bulle Petar Ratkov

„Ich denke, wir sind wieder in der Spur“

Salzburg
29.09.2025 21:30
In starker Form: Petar Ratkov.
In starker Form: Petar Ratkov.(Bild: GEPA)

Sechs Tore in acht Liga-Spielen: Petar Ratkov, Stürmer des FC Red Bull Salzburg, befindet sich aktuell in starker Form und führt die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga an. Nun will der 22-jährige Serbe endlich auch auf internationaler Ebene anschreiben.

0 Kommentare

Wer hätte das gedacht? Noch vor wenigen Wochen galt Petar Ratkov als Flop bei Vizemeister Salzburg.

Im Sommer 2023 aus Serbien an die Salzach gewechselt, konnte er die immens hohen Erwartungen nie wirklich erfüllen. Acht Treffer in 46 Partien standen zu Buche, meist spielte er nur die zweite, dritte oder vierte Geige im Angriff der Mozartstädter. In dieser Spielzeit scheint ihm aber der Knopf aufgegangen zu sein. Drei Treffer in zwei Cup-Partien, sechs Tore in acht Liga-Spielen – damit führt der 22-Jährige sogar die Torschützenliste in der Bundesliga an.

Ratkov: Tor und Assist gegen die WSG Tirol
Zuletzt glänzte er bei Salzburgs 2:1-Erfolg gegen die WSG Tirol mit je einem Goal und Assist am Innsbrucker Tivoli. „Ich bin wirklich glücklich darüber, dass es so gut läuft“, erklärte er im Gespräch mit der „Krone“ und gab sich als Teamplayer: „Ich denke, wir sind jetzt wieder in der Spur. Wir wollen auch in den nächsten Spielen mit einer guten Mentalität auftreten.“

Die wird vonnöten sein, warten mit dem Gastspiel bei Olympique Lyon in der Europa League sowie dem Heimduell mit Rapid in der Liga zwei Gradmesser in den kommenden Tagen. Ratkov zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben gegen Porto gezeigt, dass wir auch gegen die großen und vermeintlich besseren Teams bestehen können.“

In internationalen Spielen steht die Null
Während sich der Teamspieler (bisher drei Länderspiele, Teilnehmer an der EURO 2024) auf nationaler Ebene einen Namen gemacht hat, muss er in internationalen Bewerben erst noch zeigen, dass er auch dort bestehen kann. Nach zwanzig Partien auf kontinentaler und globaler Ebene (Europa League, Champions League inklusive Qualifikation und Klub-Weltmeisterschaft) steht auf der Habenseite die Null.

„Ich bin richtig motiviert, in der Europa League zu treffen. Gegen Porto hätte es fast geklappt, leider war es knapp Abseits. Grundsätzlich will ich aber immer meinem Team helfen.“

In diesem ist der Spirit deutlich besser als noch in der vergangenen Saison. Das spürt auch der Stürmer. „Ich habe das Gefühl, dass wir eine gute Energie in der Mannschaft haben.“ Diese soll dabei helfen, am Donnerstag in Lyon für eine Überraschung zu sorgen.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Salzburg

