Darum verspeist Armin Wolf Pudding mit der Gabel

Sinnfreies als Mini-Auszeit vom Alltag

Einen tieferen Sinn gibt es hinter der Aktion nicht – und genau das ist offenbar der Reiz. Für viele ist es eine willkommene Möglichkeit, unkompliziert neue Leute kennenzulernen. In Zeiten, in denen Freizeitangebote oft teuer und digitale Kommunikation allgegenwärtig ist, bietet der absurde Pudding-Treff einen niederschwelligen Anlass, gemeinsam etwas völlig Sinnfreies und gleichzeitig Verbindendes zu tun.