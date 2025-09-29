WHO will Zahl der Trafiken massiv reduzieren

Verbot von Zigarettenfiltern für mehr Gesundheit?

Auch ein absurdes „Verbot von Zigarettenfiltern“ stehe in dem Papier – was das mit mehr Gesundheit zu tun hat, sei fraglich. Zudem sollen das Tabakangebot eingefroren werden und nur noch niedrige Nikotingehalte und gar keine Aromastoffe mehr erlaubt sein. Außerdem schlagen die Experten Quoten und Obergrenzen für die Herstellung und den Import von Tabak vor.