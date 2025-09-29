Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Pläne bedrohen uns“

WHO will Zahl der Trafiken massiv reduzieren

Wirtschaft
29.09.2025 22:30
Die WHO will auch Zigarettenfilter verbieten.
Die WHO will auch Zigarettenfilter verbieten.(Bild: HERBERT NEUBAUER / APA / picturedesk.com)

Der Weltgesundheitsorganisation ist das Rauchen ein Dorn im Auge. Im November findet eine wichtige Sitzung mit Ländern aus aller Welt statt. Brisant: Der Einzelhandel soll „reduziert werden“, in Österreich wären damit die Trafiken betroffen. Am Ende träumt die Organisation von einem kompletten Verbot des Rauchens und einer nikotinfreien Generation.

0 Kommentare

Ein neuer Plan der Weltgesundheitsorganisation WHO alarmiert jetzt unsere Trafikanten. Im November steht in Genf eine Sitzung (COP 11) zur Tabakregulierung an, bei der hinter verschlossenen Türen Delegationen Rahmenbedingungen besprechen. Auch die EU verhandelt mit einem Mandat. Ein Expertenbericht zeigt, wohin die Reise gehen könnte.

Handel mit Zigaretten soll „reduziert werden“
Die Organisation vertritt drastische Positionen, sie will die „Dichte von Tabakeinzelhandelsgeschäften verringern, um die Verfügbarkeit zu senken“. Es könnten also Trafiken geschlossen werden.

Außerdem sollen „Anreize“ für Einzelhändler verboten werden, sogar von einem „Ende des kommerziellen Verkaufs von Tabakprodukten“ ist die Rede. Generell spricht sich die WHO für eine rauchfreie Generation aus.

Zitat Icon

Geht es nach der WHO, soll es gar keine Trafiken mehr geben.

Othmar Schwarzenbohler, Trafikanten-Obmann

Bild: Wirtschaftsbund

Trafikanten-Obmann Othmar Schwarzenbohler ist besorgt: „Solche Pläne bedrohen uns als Trafikanten massiv. Geht es nach der WHO, soll es gar keine Trafiken mehr geben.“ Über 50 Prozent der Inhaber von Trafiken haben eine Behinderung. Auch Anreize für Händler und Werbung in den Trafiken sollen verboten werden, was laut Schwarzenbohler negative Auswirkungen habe und Trafikanten das Geschäft erschwere.

Verbot von Zigarettenfiltern für mehr Gesundheit?
Auch ein absurdes „Verbot von Zigarettenfiltern“ stehe in dem Papier – was das mit mehr Gesundheit zu tun hat, sei fraglich. Zudem sollen das Tabakangebot eingefroren werden und nur noch niedrige Nikotingehalte und gar keine Aromastoffe mehr erlaubt sein. Außerdem schlagen die Experten Quoten und Obergrenzen für die Herstellung und den Import von Tabak vor.

Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, man sei gegen komplette Verbote. Viele andere Vorschläge müssen noch geprüft werden.

Machtkampf um Mitbestimmung von Ländern
Am 9. Oktober tagt eine Arbeitsgruppe des Rats. Dabei soll die Position, welche die EU bei der Konferenz vertritt, besprochen werden. Die Regierung könnte sich für die Beibehaltung der Einstimmigkeit einsetzen. Sollte sich die EU für eine qualifizierte Mehrheit entscheiden, müssten die heimischen Trafikanten aber zittern.

Lesen Sie auch:
Mit der geplanten Tabakrichtlinie will die Politik den Zigarettenmarkt stärker regulieren.
Neue Steuern drohen
Raucher sollen die klammen Kassen der EU füllen
14.07.2025
Krone Plus Logo
Auch E-Zigaretten
Wie die EU das Rauchen im Freien verbieten will
25.08.2023
Neue Tabak-Richtlinie
EU-Steuerpläne könnten Rauchen noch teurer machen
11.04.2025

Auch abgesehen von der COP-Sitzung im November laufen gerade heiße Diskussionen rund um Tabak, und zwar auf allen Ebenen. In Österreich hat die Regierung die Tabaksteuer erhöht, was Zigaretten heuer verteuert. Auf EU-Ebene wiederum soll es, geht es nach der Kommission, zu einer großen Tabaksteuer-Reform kommen. Die Mindeststeuersätze sollen steigen und die Mehreinnahmen sogar direkt an die EU fließen.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.808 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
108.457 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1151 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Wirtschaft
„Pläne bedrohen uns“
WHO will Zahl der Trafiken massiv reduzieren
Krone Plus Logo
„Krone“ war vor Ort
Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
Krone Plus Logo
55 Mrd. Dollar für EA
Wieso Saudi-Prinz Milliarden in Videospiele steckt
Nach Hackerangriff
Jaguar-Land-Rover-Werke kommen wieder ins Rollen
Regierung schuld
Gewaltiger Gewinnverlust bei Bundesimmobilien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf