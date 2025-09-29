Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit mit der Kammer

Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor

Innenpolitik
29.09.2025 20:30
Was darf ein Arztbesuch kosten? Diese Frage entzweit ÖGK und Ärztekammer – und könnte bald zu ...
Was darf ein Arztbesuch kosten? Diese Frage entzweit ÖGK und Ärztekammer – und könnte bald zu Streiks führen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Keine Bewegung gibt es im Streit zwischen der Ärztekammer und der Gesundheitskasse ÖGK. Die Mediziner gehen in die Offensive und bereiten sich auch auf bundesweite Kampfmaßnahmen vor.

0 Kommentare

Es riecht immer strenger nach Eskalation im Streit zwischen Ärztekammer und der Gesundheitskasse (ÖGK). Tenor der Ärzte: „Wir leisten mehr, die Kasse zahlt weniger – das ist eine Verhöhnung der Patienten!“ Die Kammer schickt via „Krone“ Alarmsignale. Und verbreitet Kampfesstimmung.

Während die Zahl der Patientinnen stetig wachse, sieht sich die Ärzteschaft mit einer „völlig unverständlichen Blockadehaltung der ÖGK“ konfrontiert. Das Vertrauen sei auf dem Tiefpunkt. Das Blockadeverhalten wird freilich auch umgekehrt von der ÖGK vorgeworfen.

Zitat Icon

Das ist ein schlechter Witz. Wir schuften Tag für Tag für die Versorgung der Bevölkerung.

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Ärztekammer, über Vorwürfe der Kasse

Bild: Bernhard Noll / ÖÄK

Vizepräsidentin: „Ein schlechter Witz“
„Wir fordern lediglich den Inflationsausgleich – nicht mehr, nicht weniger“, stellt die Vizepräsidentin der Ärztekammer, Naghme Kamaleyan-Schmied, gegenüber der „Krone“ klar. Statt fairer Verhandlungen heiße es vonseiten der Kasse aber, dass die Ärzte ohnehin durch die vielen zusätzlichen Patienten mehr verdienen würden. Für Kamaleyan-Schmied ein „schlechter Witz. Wir schuften Tag für Tag für die Versorgung der Bevölkerung. Dass die ÖGK nun ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht mehr wahrnimmt, ist ein Schlag ins Gesicht.“

Die Ärzte formieren sich
In Kärnten haben Ärzte bereits gestreikt. Auch in Salzburg und Wien scheiterten die Verhandlungen bisher. Die Politik ist alarmiert. In der SPÖ etwa ist von einem „Desaster mit Ansage“ die Rede. Während das politische Tauziehen im Hintergrund tobt, beginnen sich die Ärzte zu formieren.

Lesen Sie auch:
Während die Patienten immer länger warten müssen, halten sie die Funktionäre mit Zwistigkeiten ...
Lange „Sündenliste“
Ärzte gegen ÖGK: Streit auf Kosten der Patienten
31.07.2025
ÖGK gegen Ärztekammer
Im Gesundheitssystem versickern Milliarden
21.08.2025
Verhandlung mit Kammer
ÖGK will bundesweit einheitliche Tarife schaffen
19.08.2025

Ohne Bundeshilfe keine Lösung in Sicht
Ohne Finanzzuschuss aus dem Bundesbudget dürfte eine Einigung nicht realistisch sein. Die Ärzteschaft sieht sich als „letzte Bastion eines kollabierenden Solidarsystems“ und erwarte sich klare Ansagen aus dem Gesundheitsministerium. Die Vizepräsidentin verwehrt sich auch gegen Vergleiche mit Verhandlungen anderer Berufsgruppen. „Zum einen, weil unser Inflationsausgleich in den vergangenen Jahren nie auch nur annähernd so hoch wie bei anderen war, zum anderen, weil ich hier keine Lohnverhandlungen mit einem Arbeitgeber führe, sondern eine Vertragsverhandlung mit einer Versicherung.“

Der „Krone“ liegt eine interne Mail der Kammer vor. Man werde sich konstruktiven Verhandlungen nicht verschließen, aber sich auch auf bundesweite Kampfmaßnahmen vorbereiten. „Um schnell reagieren zu können.“

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.655 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
104.728 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1319 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1138 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Innenpolitik
Unter seiner Leitung
Trump schlägt Israel „Friedensrat“ für Gaza vor
Streit mit der Kammer
Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor
Premier bei Trump
Netanyahu zeigt wohl ungewöhnliche Geste
Trifft wieder Frauen
Internet-Aus: Taliban nehmen Afghanistan offline
Kritik an FPÖ-Chef
Heimische Kirche stellt sich gegen Kickls Aussagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf