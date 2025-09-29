Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor

Ohne Bundeshilfe keine Lösung in Sicht

Ohne Finanzzuschuss aus dem Bundesbudget dürfte eine Einigung nicht realistisch sein. Die Ärzteschaft sieht sich als „letzte Bastion eines kollabierenden Solidarsystems“ und erwarte sich klare Ansagen aus dem Gesundheitsministerium. Die Vizepräsidentin verwehrt sich auch gegen Vergleiche mit Verhandlungen anderer Berufsgruppen. „Zum einen, weil unser Inflationsausgleich in den vergangenen Jahren nie auch nur annähernd so hoch wie bei anderen war, zum anderen, weil ich hier keine Lohnverhandlungen mit einem Arbeitgeber führe, sondern eine Vertragsverhandlung mit einer Versicherung.“