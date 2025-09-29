Gmünd: Stadtchef Jury tritt überraschend zurück

Zu wenige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in Gmünd sieht Bürgermeister Josef Jury, der in der Stadtgemeinde 20 Jahre lang viel bewegt hat. Montag gab er in der Gemeinderatssitzung überraschend seinen Rücktritt bekannt.
Knalleffekt in Gmünd! Überraschend hat Bürgermeister Josef Jury (LJJ, Liste Josef Jury; früher war er bei der FPÖ und auch FPK- sowie BZÖ-Mitglied) in der Gemeinderatssitzung am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben. 20 Jahre war er Stadtchef in der Oberkärntner Gemeinde, aber nun sehe er keine Weiterentwicklung mehr, wie Philipp Schober (SP), der 2. Vizebürgermeister, nach der Sitzung der „Krone“ gegenüber von Jurys Beweggründen berichtet. Jury, der bis Redaktionsschluss nicht erreichbar war, habe unter anderem in einer Widmungsfrage Gegenstimmen sogar aus der eigenen Partei gehabt.
In Gmünd sind somit Neuwahlen notwendig. Ein Zeitpunkt dafür steht noch nicht fest. Inzwischen führt der 1. Vizebürgermeister Claus Faller (LJJ) die Gemeinde.
Gmünd hat 2566 Einwohner und sich als Künstlerstadt einen guten Namen gemacht. Zahlreiche Galerien und Ateliers, Konzerte und Theateraufführungen locken Publikum aus nah und fern in die denkmalgeschützte Stadt.
