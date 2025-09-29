Gmünd: Stadtchef Jury tritt überraschend zurück

Knalleffekt in Gmünd! Überraschend hat Bürgermeister Josef Jury (LJJ, Liste Josef Jury; früher war er bei der FPÖ und auch FPK- sowie BZÖ-Mitglied) in der Gemeinderatssitzung am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben. 20 Jahre war er Stadtchef in der Oberkärntner Gemeinde, aber nun sehe er keine Weiterentwicklung mehr, wie Philipp Schober (SP), der 2. Vizebürgermeister, nach der Sitzung der „Krone“ gegenüber von Jurys Beweggründen berichtet. Jury, der bis Redaktionsschluss nicht erreichbar war, habe unter anderem in einer Widmungsfrage Gegenstimmen sogar aus der eigenen Partei gehabt.