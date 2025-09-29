Kanadierin nimmt für Österreich Olympia ins Visier

„Abschiebung und null Toleranz für diese Täter!“
ÖVP zu Fall Anna
Eingebürgert! Österreich hat mit der Kanadierin Marion Lafrance Berger eine neue Seglerin gewonnen. Denn die aus Montreal stammende 25-Jährige zieht nach Kärnten, wird künftig mit Rosa Donner (22) im 49erFX-Boot stehen. Weshalb die Klagenfurterin nun sogar mehr Kilos auf die Waage bringt. So soll der Traum von Olympia 2028 gelingen. . .
Das Aus mit 470er-Mixed-Partner Niklas Haberl war für die Kärntner Seglerin Rosa Donner (22) ein Schock gewesen. Da wechselte der Salzburger bekanntlich überraschend an die Seite von Olympiasiegerin Lara Vadlau. Jetzt aber wurde die Klagenfurterin fündig, hat eine Frau an ihrer Seite: Marion Lafrance Berger.
