Kanadierin nimmt für Österreich Olympia ins Visier

Eingebürgert! Österreich hat mit der Kanadierin Marion Lafrance Berger eine neue Seglerin gewonnen. Denn die aus Montreal stammende 25-Jährige zieht nach Kärnten, wird künftig mit Rosa Donner (22) im 49erFX-Boot stehen. Weshalb die Klagenfurterin nun sogar mehr Kilos auf die Waage bringt. So soll der Traum von Olympia 2028 gelingen. . .