Wieder Unfall mit Bim: 89-Jährige im Krankenhaus

Ein 89-jährige Frau wurde am Montagnachmittag in Graz von einer vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst. Dadurch kam sie zu Sturz und zog sich eine schwere Ellenbogenverletzung zu. Sie wurde ins LKH Graz gebracht.
Am Montag kam es in Graz erneut zu einem heiklen Zwischenfall mit einer Straßenbahn: Eine 89-jährige Grazerin befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Südtiroler Platz. Da sie eine nachfahrende Straßenbahn wahrnahm, fuhr sie rechts zur Seite, um auszuweichen. Dabei stieg sie mit einem Fuß vom Fahrrad und wartete das Passieren der Straßenbahn ab.
Dabei dürfte die Frau jedoch von der vorbeifahrenden Bim einen Stoß erhalten haben. Sie stürzte zu Boden und erlitt dabei eine schwere Ellbogenverletzung am linken Arm. Die Verunfallte wurde in das LKH Graz eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Weitere Erhebungen zum genauen Unfallhergang sind noch zu führen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.