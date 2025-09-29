Wieder Unfall mit Bim: 89-Jährige im Krankenhaus

Am Montag kam es in Graz erneut zu einem heiklen Zwischenfall mit einer Straßenbahn: Eine 89-jährige Grazerin befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Südtiroler Platz. Da sie eine nachfahrende Straßenbahn wahrnahm, fuhr sie rechts zur Seite, um auszuweichen. Dabei stieg sie mit einem Fuß vom Fahrrad und wartete das Passieren der Straßenbahn ab.