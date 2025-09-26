VW stoppt Fließbänder: Nachfrageflaute bei E-Autos

Wie die „FAZ“ berichtet (und VW auf Anfrage bestätigt hat), stehen auch in Emden Schließtage im Raum – die Entscheidung dazu soll nächste Woche fallen. Fix ist hingegen: In Osnabrück wird bis Jahresende jede Woche mindestens ein Tag gestrichen, im Oktober kommt sogar eine komplette Zwangspausenwoche dazu.