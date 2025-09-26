Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Werke lahmgelegt

VW stoppt Fließbänder: Nachfrageflaute bei E-Autos

Motor
26.09.2025 12:01
In Zwickau und anderen Werken legt VW Zwangspausen ein, während Verbrenner-Bänder heißlaufen.
In Zwickau und anderen Werken legt VW Zwangspausen ein, während Verbrenner-Bänder heißlaufen.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)

Volkswagen muss zurückschalten: Weil die Nachfrage nach Stromern einbricht, legt Europas größter Autobauer gleich mehrere Werke lahm. Ab 6. Oktober wird in Zwickau und Dresden für eine Woche gar nichts mehr produziert.

0 Kommentare

Wie die „FAZ“ berichtet (und VW auf Anfrage bestätigt hat), stehen auch in Emden Schließtage im Raum – die Entscheidung dazu soll nächste Woche fallen. Fix ist hingegen: In Osnabrück wird bis Jahresende jede Woche mindestens ein Tag gestrichen, im Oktober kommt sogar eine komplette Zwangspausenwoche dazu.

Der Konzern erklärt die Maßnahme mit nüchternen Worten: „Volkswagen passt das Produktionsprogramm jeweils an die aktuelle Kundennachfrage an.“ Übersetzt heißt das: Zu wenige Kunden wollen die in Zwickau und Emden gebauten E-Autos, zu wenige Cabrios rollen in Osnabrück vom Hof.

Lesen Sie auch:
Das hat Folgen
VW muss Start des Elektro-Golf erneut verschieben
16.09.2025
„Kein Gas rausnehmen“
Ex-Chef von VW zerlegt Debatte um Verbrenner-Aus
21.09.2025
Neue Namen für Stromer
Klassiker leben auf: VW stampft ID.3 & Co ein
03.09.2025

Stromer flop, Verbrenner top
Während die reinen Elektro-Standorte ins Leere laufen, herrscht im Wolfsburger Stammwerk Überstunden-Alarm: Dort schiebt VW bis Weihnachten an fast jedem Wochenende Sonderschichten – und zwar für die Verbrenner Golf, Tiguan und Tayron. „Die Nachfrage nach diesen Modellen ist aktuell sehr gut“, hatte Markenchef Thomas Schäfer Anfang des Monats auf der Betriebsversammlung gesagt.

Das Bild könnte kontrastreicher kaum sein: Hier Schichtausfälle wegen schwacher E-Auto-Verkäufe, dort Zusatzschichten, weil die Kunden weiter massenhaft Verbrenner wollen.

Porträt von Stephan Schätzl
Stephan Schätzl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Weltpremiere in MUC
BMW iX3: Alles anders in der „Neuen Klasse“!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.461 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.158 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.168 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1368 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Motor
Werke lahmgelegt
VW stoppt Fließbänder: Nachfrageflaute bei E-Autos
Rennbike für alle
Ducati Panigale V4 R: Mit Zulassung oder 330 km/h
Krone Plus Logo
VW-Chef Blume
„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“
Statt Einstiegsmodell
Tesla plant „nackte“ Billigversion des Model Y
Auch Pirelli
Darum fehlen drei Marken im Winterreifentest

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf