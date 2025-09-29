Netanyahu zeigt wohl ungewöhnliche Geste

Israelische Medien berichten von einer ungewöhnlichen diplomatischen Geste: Premierminister Benjamin Netanyahu soll sich bei der Regierung Katars für den Angriff auf die Führung der Palästinenserorganisation Hamas im Golfstaat entschuldigt haben. Dabei soll er zugleich sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei der Operation ausgedrückt haben.