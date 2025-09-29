Drohnenwall: EU arbeitet an Präzisionsschlägen

Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard sprach von „hybrider Kriegsführung“, mit der man es nun zu tun habe. So wie die terroristische Bedrohung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Teil der Realität geworden sei, seien hybride Angriffe Teil der neuen Wirklichkeit geworden. Wer hinter den Vorfällen in Dänemark steckt, ist weiterhin unklar. Eine mögliche Verwicklung Russlands wird nach wie vor nicht ausgeschlossen, auch wenn der Kreml dies als „grundlos“ abgewiesen hatte.