Tomás Händel für Österreich? Das sagt der ÖFB!

Noch ist er „nur“ ein Doppelstaatsbürger, der auf U21-Ebene für Portugal gespielt hat – aber bald schon könnte er ein „Neuzugang“ im Nationalteam Österreichs sein! Seit heute ist es endgültig offiziell, dass der 24 Jahre alte Tomás Händel ins Visier des ÖFB geraten ist, denn Lars Kornetka, Assistent von Teamchef Ralf Rangnick, bestätigte das Interesse bei der Bekanntgabe des Teamkaders für die anstehenden Spiele der WM-Qualifikation …
Händel, defensiver Mittelfeld-Spieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, sei seit Längerem ein Thema, so Kornetka. Allerdings: Der Nationen-Status ist bisher noch nicht endgültig geklärt. „Wir wissen noch nicht genau, ob es überhaupt geht, dass er für uns spielen kann.“ Der 24-Jährige war 2021 bereits für die U21 seines Geburtslandes Portugal aktiv, hat durch seine Großeltern aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft.
„Ich sehe da keine Unbekannten dabei!“
Für die anstehenden „schweren Spiele“ in der WM-Quali war Händel freilich ohnehin kein Thema, denn vorerst setze man laut Kornetka auf Spieler, „die an unsere Art des Fußballs gewöhnt sind“. Der Stamm sei im Großen und Ganzen jener von der EM im Sommer 2024. „Ich sehe da keine Unbekannten dabei, sondern die Jungs sind aneinander gewöhnt. Das ist etwas, das uns sehr vielversprechend erschienen ist“, erklärte Rangnicks engster Mitarbeiter.
Länderkampf um den Mittelfeld-Spieler?
Händel wechselte Anfang September für 3,1 Millionen Euro von Vitória Guimarães aus Portugal zu Roter Stern Belgrad und ist damit der Teamkollege von Marko Arnautović. Laut „Transfermarkt.at“ besitzt Händel aktuell einen Marktwert von 10 Millionen Euro. Bei Guimarães lief er insgesamt 118-mal auf, erzielte sechs Tore und gab sechs Vorlagen.
Es wird kolportiert, dass sich Händel noch in der Entscheidungsphase befindet – auch deswegen, da Portugals Teamchef Roberto Martínez im Vorjahr erklärt hatte, dass der Linksfuß auf der Beobachtungsliste des portugiesischen A-Teams steht. Heißt: Es könnte sich ein regelrechter Länderkampf um den Mittelfeld-Spieler entwickeln …
