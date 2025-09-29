Tomás Händel für Österreich? Das sagt der ÖFB!

Händel, defensiver Mittelfeld-Spieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, sei seit Längerem ein Thema, so Kornetka. Allerdings: Der Nationen-Status ist bisher noch nicht endgültig geklärt. „Wir wissen noch nicht genau, ob es überhaupt geht, dass er für uns spielen kann.“ Der 24-Jährige war 2021 bereits für die U21 seines Geburtslandes Portugal aktiv, hat durch seine Großeltern aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft.