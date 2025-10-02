Für wen sich ein Kroatien-Urlaub jetzt noch lohnt

LIVE: Beinahe das 4:0 für Lech Posen gegen Rapid!
Conference League
Die Reise-Hauptsaison ist vorbei. Doch wer nicht an Ferien gebunden ist und Sehnsucht nach Urlaub hat, denkt vielleicht über einen Abstecher nach Kroatien nach. Krone+ hat sich vor Ort darüber schlau gemacht, für wen sich das im Oktober noch lohnt, und wer damit garantiert nicht glücklich wird.
Lokalaugenschein der „Krone“ Ende September auf der Insel Ciovo in Kroatien: Es hat heiße 27 Grad, an den Stränden liegen in erster Linie ältere Paare und Menschen im Studentenalter, die ohne Kinder unterwegs sind. Beim Bummel durch die Altstadt in Trogir fällt auf, dass die meisten Plätze in den Gastgärten leer sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.