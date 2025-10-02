Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Krone+ vor Ort

Für wen sich ein Kroatien-Urlaub jetzt noch lohnt

Reisen & Urlaub
02.10.2025 18:32
Die Chance auf menschenleere Strände ist im Herbst deutlich größer als im Sommer – bei durchaus ...
Die Chance auf menschenleere Strände ist im Herbst deutlich größer als im Sommer – bei durchaus angenehmen Temperaturen!(Bild: Krone KREATIV/adobestock, Denise Zöhrer)

Die Reise-Hauptsaison ist vorbei. Doch wer nicht an Ferien gebunden ist und Sehnsucht nach Urlaub hat, denkt vielleicht über einen Abstecher nach Kroatien nach. Krone+ hat sich vor Ort darüber schlau gemacht, für wen sich das im Oktober noch lohnt, und wer damit garantiert nicht glücklich wird.

0 Kommentare

Lokalaugenschein der „Krone“ Ende September auf der Insel Ciovo in Kroatien: Es hat heiße 27 Grad, an den Stränden liegen in erster Linie ältere Paare und Menschen im Studentenalter, die ohne Kinder unterwegs sind. Beim Bummel durch die Altstadt in Trogir fällt auf, dass die meisten Plätze in den Gastgärten leer sind.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schweinehund ade!
Diese Übungen aktivieren unser Belohnungssystem
Leony über Musikmarkt:
„Man weiß heute nicht, was morgen passiert“
Folge von Donnerstag
Mit Philipp können wir auch im Sitzen aktiv sein
Ramsau am Dachstein
Zukunftsforum 2025: Ideen, Impulse und Inspiration
Weinzettl & Rudle
„FÜR IMMER … & andere Irrtümer“-Premiere in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
260.173 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.529 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
202.988 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1363 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Reisen & Urlaub
Krone Plus Logo
Krone+ vor Ort
Für wen sich ein Kroatien-Urlaub jetzt noch lohnt
Großer Welt-Raum-Weg
Stimmen hören am Weitwanderweg
Heidelberg
Studentenkuss & Schlossromantik
Krone Plus Logo
Preiskampf am Airport
So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf