Ein Ländermatch auf zwei Rädern in den USA

Die Aufstellung: So startet RB Salzburg bei Lyon
Europa League
Motocross of Nations als großes Highlight zum Saisonabschluss für die besten Fahrer Österreichs. Der Bewerb hat viel Prestige und Tradition und gilt in der Szene als „Olympia“.
Der Bewerb gilt als „Olympia des Motocross“. Er findet heuer als großer Saisonabschluss in Indiana (USA) statt. Für Team Österreich sind Pascal Rauchenecker, seit Sonntag offiziell Österreichischer Motocross-Staatsmeister, Maximilian Ernecker, der erstmals beim Motocross of Nations dabei ist, sowie Marcel Stauffer, der bereits mehrere internationale Erfolge aufweisen kann, am Start.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.