Ein Ländermatch auf zwei Rädern in den USA

Der Bewerb gilt als „Olympia des Motocross“. Er findet heuer als großer Saisonabschluss in Indiana (USA) statt. Für Team Österreich sind Pascal Rauchenecker, seit Sonntag offiziell Österreichischer Motocross-Staatsmeister, Maximilian Ernecker, der erstmals beim Motocross of Nations dabei ist, sowie Marcel Stauffer, der bereits mehrere internationale Erfolge aufweisen kann, am Start.