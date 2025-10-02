Ex-Ministerin will anderen Krebspatienten helfen

„Diagnose Krebs ist kein Todesurteil“

Komplementärmedizin soll hier ebenfalls seinen Anteil haben, „Scharlatanerie“ werde man aber ausgrenzen, so Kdolsky. Das Konzept wird sich auch in der Architektur widerspiegeln – „freakig und bunt“ eben, keinesfalls ein Gefühl von sterilem Krankenhaus. Für die Ex-Ministerin geht es aber auch darum, das Thema Krebs zu enttabuisieren: „Krebs ist kein Todesurteil.“ Sie selbst ist froh, dass sie als Krebspatientin mit 63 Jahren die Möglichkeit erhält, das Projekt umzusetzen: „Ich kann das machen, wofür ich brenne.“