Als es statt Weltmeister-Jubel nur Trauer gab

Am 4. Oktober 1970 stand Jochen Rindt offiziell als Formel1-Weltmeister fest. Statt eines Feiertages herrschte in Österreich aber große Trauer. Helmut Marko und Reporter-Ikone Armin Holenia erinnern sich an das Unfalldrama in Monza und die Wochen danach...
Nur ein kleiner „Anriss“ auf der Titelseite der „Kronen Zeitung“ vom 5. Oktober 1970 verriet, dass Österreich ab sofort auch Formel 1-Weltmeister war. An einen sportlichen Feiertag war zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu denken. „Die Trauer über das Ableben von Jochen Rindt am 5. September im Training von Monza überwog alle Freude“, erinnert sich Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko, den eine enge Freundschaft mit dem einstigen „Popstar“ der Motorsport-Königsklasse verband. „Dass Jochen dann posthum den Titel gewann, war nur ein wenig Gerechtigkeit.“
