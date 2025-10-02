Unimarkt-Mitarbeiter müssen noch länger bangen

Es geht um viel: Weil Unimarkt alle seine Filialen abgibt, sind 620 Mitarbeiter, wie berichtet, von der Kündigung bedroht und beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice angemeldet. Donnerstagnachmittag fand dazu eine erste Gesprächsrunde zwischen dem Management des Lebensmittelhändlers, den Betriebsräten und der zuständigen Gewerkschaft GPA statt.