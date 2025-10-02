Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Großer Welt-Raum-Weg

Stimmen hören am Weitwanderweg

Reisen & Urlaub
02.10.2025 09:00
Am Stein markieren rote Punkte den Hör-Raum 9 – Zeit für die neunte Audiodatei bei der ...
Am Stein markieren rote Punkte den Hör-Raum 9 – Zeit für die neunte Audiodatei bei der Wieslacke.(Bild: Silvia Sarcletti)

Von Bad Ischl bis Hinterstoder verbinden sich auf dem „Großen Welt-Raum-Weg“ Kunst und Natur. 56 Kilometer und 3000 Höhenmeter durch das Tote Gebirge werden zu einer Erfahrung für alle Sinne – begleitet von Audiodateien an ausgewählten Orten.

0 Kommentare

Der Große Welt-Raum-Weg beginnt nicht im Gelände, sondern daheim – im Badezimmer. Mit dem Handy in der Hand, Kopfhörer aufgesetzt, Play gedrückt, und plötzlich sprechen eine Gläubige, ein Mönch, eine Autorin und ein Intellektueller. „Der Blick ist begrenzt durch Wände.“ „Und dann kommt da Wasser raus.“ „Menschen sind die einzigen Lebewesen, die Badezimmer haben.“ „Verschwundenes Wasser.“ Fremd und irritierend klingt das im ersten Moment. Doch genau so soll es sein: ein bewusstes Raumerlebnis im Alltag und Beginn der Wanderreise. Schon hier wird klar – dieser Weg wird anders als jede Weitwanderung, die wir bisher gegangen sind.

Die vierzehn Audiodateien am Handy bilden das Herzstück des Weitwanderweges
Die vierzehn Audiodateien am Handy bilden das Herzstück des Weitwanderweges(Bild: Silvia Sarcletti)

Nach diesem außergewöhnlichen Auftakt geht es entspannt mit dem Zug nach Bad Ischl und wir begeben uns vor die Pfarrkirche. Wir setzen die Kopfhörer auf, starten die zweite Audio-Datei – für die nächsten 30 Minuten nehmen uns die Stimmen mit auf eine Reise durch Vergangenheit und Zukunft. Wir hören Geschichten, bekommen Anweisungen, spüren Stimmungen und entdecken diesen Raum sowohl außerhalb als auch innerhalb der Kirche.

Eine der imposantesten Stationen des Großen Welt-Raum-Weges: Hier am Karstschlot lässt ...
Eine der imposantesten Stationen des Großen Welt-Raum-Weges: Hier am Karstschlot lässt Audiodatei 8 den einzigartigen Raum hör- und spürbar werden – inmitten der kargen Steinlandschaft des Toten Gebirges.(Bild: Mirjana Vrbaski)

Mit der Frage „Wos hot des mit mia zan tuan?“ verlassen wir den urbanen Raum und gehen nun nach Osten – in die Berge. Von hier führt die Route des Großen Welt-Raum-Weges ins Tote Gebirge, eine karge Hochfläche in den Nördlichen Kalkalpen zwischen Oberösterreich und der Steiermark. Auf rund 1500 Meter Seehöhe breitet sich das größte Karstplateau Mitteleuropas aus – eine Steinwüste, zerfurcht von Spalten und Rissen. Unterirdische Wasserläufe und Höhlen durchziehen das Innere, an der Oberfläche zeigt sich das Plateau trocken und kahl. Vor uns liegt ein Naturraum, der mit seiner surrealen und zugleich grandiosen Berglandschaft fasziniert.

Audiokunst trifft Weitwandern
Am Eingang zum Toten Gebirge liegt die Rettenbachalm, ein beliebtes Ausflugsziel. Rund um die Hütten herrscht reger Betrieb, auf den Wiesen weiden Kühe. Wenige Schritte abseits des Treibens sehen wir die graue runde Tafel des Hör-Raums 3. Wir gehen hin, setzen die Kopfhörer auf und drücken auf Play – und was zu Beginn noch ungewohnt war, wird nun selbstverständlich. Die Stimmen fügen sich in die Umgebung, das Hören wird Teil der Wanderung. Wir verlassen nun die Zivilisation und „do geht de Forststraß’ üba d’Wiesn, do gemma rechts weida“.

Idyllische Alm mit dem Elmsee und der Pühringerhütte (1638 m) im Hintergrund.
Idyllische Alm mit dem Elmsee und der Pühringerhütte (1638 m) im Hintergrund.(Bild: Silvia Sarcletti)

Mit dem Hör-Raum 4 beginnt der Aufstieg – die Stimme von Gerlinde Kaltenbrunner begleitet uns: „Schritt für Schritt ganz bewusst bergwärts.“ Während wir an Höhe gewinnen, passen sich Atem und Schritte dem Rhythmus ihrer Worte an. Naturraum und Hörraum gehen ineinander über – das Gehen wird bewusster, der Weg intensiver.

Graue Zusatzschilder weisen den Welt-Raum-Weg auf bestehenden Routen.
Graue Zusatzschilder weisen den Welt-Raum-Weg auf bestehenden Routen.(Bild: Silvia Sarcletti)

In den nächsten Tagen erwandern wir das Kalkplateau von West nach Ost – von Bad Ischl bis nach Hinterstoder. Wir durchqueren Wälder und Almen, gehen durch Latschenfelder, überschreiten Karrenfelder, kommen an mächtigen Dolinen, Karstschloten und Spalten vorbei, bis wir schließlich in der weiten Steinwüste unterwegs sind. Das Gehen, die Begegnungen, der Regen, die Anstrengung, die Ruhe, die Natur, die Freude – all das ist uns von anderen Weitwanderungen vertraut.

Der Grosse Welt-Raum-Weg im Überblick:

Eine Reise in sieben Etappen durch 14 Hör- und Erlebnisräume.

  • Audiokunstwerk von Christoph Viscorsum, Andreas Hagelüken und Julia Stoff
  • Ein nachhaltiges Projekt der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 – mit Wirkung über das Kulturhauptstadtjahr hinaus
  • 5- bis 6-Tageswanderung im Toten Gebirge
  • 56 Kilometer und 3000 Höhenmeter
  • Die Route führt entlang markierter Wege mit Zusatzbeschilderung
  • Gehzeit pro Etappe zwischen 3 und 8 Stunden
  • Geführte Wanderungen buchbar
  • Nähere Infos online unter:
    www.grosser-welt-raum-weg.info 

Doch entlang des Welt-Raum-Weges sind es vor allem die Hör-Räume, auf die wir uns freuen und die unsere Neugierde wecken. Stimmen aus Wissenschaft, Kunst, Sport, Religion und Gesellschaft sprechen über Natur und Zukunft, über Alpinismus, Veränderung – und vieles mehr. So wird die Wanderung zu einem Erlebnis, das über das Gehen hinausgeht. Dem Künstler Christoph Viscorsum ist mit dem Großen Welt-Raum-Weg ein beeindruckendes Natur-Kunstwerk gelungen, das nachhaltig wirkt. Viele Impulse begleiten uns, einer davon ist der letzte Satz im zwölften Hör-Raum mit Blick ins Gebirge: „Es ist nicht ganz klar, wer wen anschaut.“

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ramsau am Dachstein
Zukunftsforum 2025: Ideen, Impulse und Inspiration
Weinzettl & Rudle
„FÜR IMMER … & andere Irrtümer“-Premiere in Wien
Folge von Mittwoch
Das war die größte Turnstunde Niederösterreichs!
Gelb-Rot-Fußball-Talk
„Rapid wos war i ohne di“ – mit Jazz Gitti
Kunst erben – was nun?
Was ist mein Erbe wert? Kunst und Recht im Visier
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.384 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
224.509 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
179.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1714 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1339 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Reisen & Urlaub
Großer Welt-Raum-Weg
Stimmen hören am Weitwanderweg
Heidelberg
Studentenkuss & Schlossromantik
Krone Plus Logo
Preiskampf am Airport
So drücken Ryanair, Wizz Air und Co. Ticketpreis
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!
Effizientere Prozesse
Lufthansa will 4000 Jobs in Verwaltung abbauen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf