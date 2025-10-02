Stimmen hören am Weitwanderweg

Doch entlang des Welt-Raum-Weges sind es vor allem die Hör-Räume, auf die wir uns freuen und die unsere Neugierde wecken. Stimmen aus Wissenschaft, Kunst, Sport, Religion und Gesellschaft sprechen über Natur und Zukunft, über Alpinismus, Veränderung – und vieles mehr. So wird die Wanderung zu einem Erlebnis, das über das Gehen hinausgeht. Dem Künstler Christoph Viscorsum ist mit dem Großen Welt-Raum-Weg ein beeindruckendes Natur-Kunstwerk gelungen, das nachhaltig wirkt. Viele Impulse begleiten uns, einer davon ist der letzte Satz im zwölften Hör-Raum mit Blick ins Gebirge: „Es ist nicht ganz klar, wer wen anschaut.“