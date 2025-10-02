Fährt Stainzer Flascherlzug mit Volldampf ins Aus?

Die Weststeiermark könnte ein Wahrzeichen auf Schienen verlieren: Weil für den Weiterbetrieb mindestens 1,3 Millionen Euro fehlen, könnte die Gemeinde Stainz, Eigentümerin des Flascherlzuges, den Betrieb einstellen. Die Aufregung in der Region ist groß. Die „Krone“ setzte sich noch einmal in den Nostalgiezug.