Richter bedroht: OLG meldet sich mahnend zu Wort

„Durch den Umfang der Anklage wird das Urteil des Gerichts inhaltlich begrenzt – dieses kann nicht über andere Sachverhalte erkennen“, heißt es in einer Aussendung von OLG-Präsidentin Katharina Lehmayer. Hintergrund: Geschlechtsverkehr mit einer Zwölfjährigen ist in Österreich verboten. Da das Kind sich aber als 14 ausgegeben hätte, war sexueller Missbrauch Unmündiger in dem Fall nicht angeklagt – sondern Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. in zwei Fällen geschlechtliche Nötigung.