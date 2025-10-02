Familienstreit: Vater und Bruder verprügeln Sohn

Ein Mann (41) wurde von seinem Vater und seinem Bruder am Freitag gegen Mittag in Villach brutal auf öffentlicher Straße zusammengeschlagen. Beim Eintreffen der Polizei war das Opfer nicht mehr am Tatort. Die Einsatzkräfte kamen einem Familienstreit auf die Schliche.
Mehrere Zeugen beobachteten am Donnerstag, wie ein Mann (41) auf offener Straße in Villach (Auer-von-Welsbach-Straße) von zwei Männern auf brutale Weise mit Faustschlägen und Fußtritten verprügelt wurde. Die Täter fuhren daraufhin mit einem Auto weg und ließen das schwer verletzte Opfer einfach zurück. Zeugen notierten sich allerdings das Kennzeichen und verständigten die Polizei.
Opfer flüchtete
Doch beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Opfer nicht mehr an Ort und Stelle. „Der schwerverletzte Mann entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort und war vorerst auch nicht greifbar“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.
Vater und Bruder als Tatverdächtigte
Die Polizisten trafen an der Zulassungsadresse des Pkws eine Frau und zwei Männer an. Die Frau erkannte nach dem Gespräch mit den Beamten, dass es sich bei dem Opfer um ihren 41-jährigen Sohn handelt und verdächtigte sofort ihren Mann (63) und ihren weiteren Sohn (39).
Sofort fuhren Rettung und Polizei zum Wohnort des verletzten Opfers. Dort wurde der 41-Jährige versorgt und musste im LKH Villach stationär aufgenommen werden. „Bei allen Beteiligten handelt es sich um armenische Staatsbürger“, so die Polizei. Die beiden Verdächtigen, eben der Vater und der Bruder des Opfers, verweigerten die Aussage und wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch völlig unklar. Auch, warum sich der 41-Jährige vom Tatort entfernt hatte, ist noch zu ermitteln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.