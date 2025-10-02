Familienstreit: Vater und Bruder verprügeln Sohn

Sofort fuhren Rettung und Polizei zum Wohnort des verletzten Opfers. Dort wurde der 41-Jährige versorgt und musste im LKH Villach stationär aufgenommen werden. „Bei allen Beteiligten handelt es sich um armenische Staatsbürger“, so die Polizei. Die beiden Verdächtigen, eben der Vater und der Bruder des Opfers, verweigerten die Aussage und wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch völlig unklar. Auch, warum sich der 41-Jährige vom Tatort entfernt hatte, ist noch zu ermitteln.