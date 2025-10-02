Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 17 Jahre

Hohe Haftstrafen im Drogen-Prozess verhängt

Gericht
02.10.2025 19:45
Nur ein Teil der sichergestellten Drogen. Insgesamt geht es um Hunderte Kilo Cannabis und ...
Nur ein Teil der sichergestellten Drogen. Insgesamt geht es um Hunderte Kilo Cannabis und Kokain.(Bild: LPD Steiermark)

Seit Montag standen vier Köpfe eines großen Drogenrings im steirischen Leoben vor Gericht. Nun haben sich die Geschworenen auf hohe Haftstrafen von bis zu 17 Jahren geeinigt, nicht rechtskräftig.

0 Kommentare

Die Angeklagten, drei Tschetschenen sowie die Ehefrau des Ältesten, sollen über mehrere Jahre Hunderte Kilo Kokain, Cannabis und andere Drogen in Wien geholt und vorwiegend im Murtal verkauft haben. Auch Gewalttaten werden ihnen vorgeworfen. 

Dabei soll vor allem ein 26-Jähriger „ein Schreckensregime“ betrieben haben, erklärte die Staatsanwältin. Er soll mehrere kleinere Dealer geschlagen und mit einer Pistole bedroht haben. Einen davon soll er mit einer Nagelschere in den Oberschenkel sowie mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben. 

Lesen Sie auch:
Nur ein Teil der sichergestellten Drogen. Insgesamt geht es um Hunderte Kilo Cannabis und ...
Prozess in Leoben
Brutaler Drogen-Clan betrieb „Schreckensregime“
29.09.2025

Urteile nach „Mafia-Paragrafen“
Am Donnerstagabend fällten die Geschworenen ein Urteil: Zwei der Männer wurden nach dem sogenannten „Mafia-Paragrafen“ zu 13 und 17 Jahren Haft verurteilt. Der Dritte im Bunde kam mit dreieinhalb Jahren Haft davon. Die Frau erhielt 30 Monate Freiheitsstrafe, zehn davon unbedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
260.173 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.529 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
202.988 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1363 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Gericht
„Inakzeptabel“
Richter bedroht: OLG meldet sich mahnend zu Wort
Bis zu 17 Jahre
Hohe Haftstrafen im Drogen-Prozess verhängt
Krone Plus Logo
Unglaublicher Prozess
„Der Mann hat das Recht, über Frau zu bestimmen“
„Kein Universalrezept“
Warum Deradikalisierung so oft ohne Erfolg bleibt
Im Netz radikalisiert
Wien: IS-Fan (15) jetzt wieder auf freiem Fuß
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf