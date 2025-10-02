Hohe Haftstrafen im Drogen-Prozess verhängt

Dabei soll vor allem ein 26-Jähriger „ein Schreckensregime“ betrieben haben, erklärte die Staatsanwältin. Er soll mehrere kleinere Dealer geschlagen und mit einer Pistole bedroht haben. Einen davon soll er mit einer Nagelschere in den Oberschenkel sowie mit einem Messer in den Oberarm gestochen haben.