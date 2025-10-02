Hamilton nach Trauerfall: „Es ist herzerwärmend!“

Ein gutes Ergebnis beim Rennen in Singapur würde er nicht allein Roscoe widmen, sagte Hamilton. „Es gibt viele Leute, die ein gutes Resultat von mir und diesem Team verdienen. Die Tifosi und alle Menschen, die sich bei mir erkundigt und mich das ganze Jahr unterstützt haben, vor allem aber in der letzten Woche“, erklärte der siebenmalige Weltmeister. Seit seinem Wechsel zu Ferrari vor dieser Saison wartet Hamilton noch auf seinen ersten Podestplatz in einem Grand Prix.