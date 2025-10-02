Die Aufstellung: So startet RB Salzburg bei Lyon

„Wir wissen schon, was da auf uns zukommt!“

Zuletzt hatte Salzburg gegen Porto nach guter Leistung einen greifbaren Punkt in der Nachspielzeit verloren. Am Wochenende wurde mit einem 2:1 bei der WSG Tirol der Abwärtstrend in der Liga gestoppt, nun reisen die Roten Bullen mit einem guten Gefühl nach Frankreich. „Wichtig ist, dass wir Selbstvertrauen getankt haben, sodass wir in Lyon sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren werden. Aber wir wissen schon, was da auf uns zukommt“, erklärte Trainer Thomas Letsch.