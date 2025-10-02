Die Aufstellung: So startet RB Salzburg bei Lyon

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch beim Europa-League-Duell mit Olympique Lyon den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Nach dem glücklosen Auftakt gegen den FC Porto wartet auf Red Bull Salzburg in der Europa League gleich der nächste Brocken. Die Salzburger gastieren heute beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon. Auch ohne den verletzten Kapitän Mads Bidstrup will der heimische Vizemeister diesmal zumindest einen Punkt mitnehmen.
„Wir wissen schon, was da auf uns zukommt!“
Zuletzt hatte Salzburg gegen Porto nach guter Leistung einen greifbaren Punkt in der Nachspielzeit verloren. Am Wochenende wurde mit einem 2:1 bei der WSG Tirol der Abwärtstrend in der Liga gestoppt, nun reisen die Roten Bullen mit einem guten Gefühl nach Frankreich. „Wichtig ist, dass wir Selbstvertrauen getankt haben, sodass wir in Lyon sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren werden. Aber wir wissen schon, was da auf uns zukommt“, erklärte Trainer Thomas Letsch.
