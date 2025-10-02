Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Defekte Zuggarnitur

Rauchalarm in U-Bahn: Zwei Stationen evakuiert

Wien
02.10.2025 19:49

Großeinsatz am Wiener Praterstern: Aufgrund einer Rauchentwicklung an einer U-Bahn-Garnitur der Linie U1 wurde am Donnerstagabend die Station Praterstern evakuiert. Auch die Station Vorgartenstraße im U-Bahn-Bereich musste vorsorglich geräumt werden. Die U1 verkehrte daraufhin nur eingeschränkt.

0 Kommentare

Seit 17.45 Uhr lief ein Großeinsatz der Wiener Feuerwehr am Praterstern. Der Einsatz wurde laut Feuerwehr inzwischen beendet, die Einsatzkräfte konnten gegen 19.00 Uhr wieder einrücken. Es habe „leichte Rauchentwicklung“ gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer zu dem Einsatz.

Defekter Zug der Linie U1
Ursache für die Rauchentwicklung war ein fehlerhafter Zug der Linie U1. Als die U-Bahn-Garnitur in die Station Praterstern einfuhr, bemerkte der Fahrer laut Wiener Linien bereits einen Defekt. Sowohl die Station Praterstern als auch die Station Vorgartenstraße wurden gesperrt, die Fahrgäste mussten beide Stationen verlassen. Auf einem Abstellgleis in Richtung Vorgartenstraße kam es dann zur Rauchentwicklung. Das genaue Schadensausmaß an dem Zug und ob auch Flammen gelöscht werden mussten, war noch unklar. 

Ein defekter Zug der Wiener U-Bahn-Linie U1 hat am Donnerstagabend für Rauchentwicklung und ...
Ein defekter Zug der Wiener U-Bahn-Linie U1 hat am Donnerstagabend für Rauchentwicklung und einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.(Bild: Leserreporter)

Strecke war teilweise gesperrt
Die Linie U1 war wegen des laufenden Einsatzes teilweise gesperrt. Zwischen Stephansplatz und Donauinsel konnten für etwa eineinhalb Stunden keine Züge verkehren. Die Gäste wurden über die WienMobil-App zwischenzeitlich gebeten, auf alternative Linien auszuweichen. Seit Einsatzende verkehrt die U1 in unterschiedlichen Intervallen.

Die Berufsrettung Wien sowie die Feuerwehr waren mit einer großen Zahl an Einsatzkräften vor ...
Die Berufsrettung Wien sowie die Feuerwehr waren mit einer großen Zahl an Einsatzkräften vor Ort. Niemand wurde verletzt.(Bild: Leserreporter)

Die Berufsrettung Wien war nach Angaben deren Sprecher zunächst mit einer „sehr starken Anzahl“ an Einsatzkräften beim Praterstern an Ort und Stelle. Auch die Polizei unterstützte den Einsatz.

Lesen Sie auch:
Der Silberpfeil war ohne Fahrgäste Richtung Reumannplatz unterwegs, um dort als Reservezug ...
Ursache nun bekannt
U1-Brand: Darum ging „Silberpfeil“ in Rauch auf
17.12.2024

„Silperpfeil“ fing im Vorjahr Feuer
Im November des Vorjahres fing ein U1-Zug Feuer und blieb zwischen Taubstummengasse und Südtiroler Platz/Hauptbahnhof brennend stehen. Die Fahrerin und fünf Wiener-Linien-Mitarbeiter erlitten leichte Rauchgasverletzungen. Die Berufsfeuerwehr löschte den Brand nach einer Stunde. Kabel und Gleisbett wurden so stark beschädigt, dass der U1-Betrieb zwischen Keplerplatz und Stephansplatz erst zehn Tage später wieder aufgenommen werden konnte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
FeuerwehrWiener Linien
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
260.173 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.529 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
202.988 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1363 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Wien
Conference League
LIVE: Beinahe das 4:0 für Lech Posen gegen Rapid!
Defekte Zuggarnitur
Rauchalarm in U-Bahn: Zwei Stationen evakuiert
Donauinsel-„Quelle“
Wasserwerk gegen Durst von bald 2,3 Mio. Wienern
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid bei Lech Posen
Freund nicht zu Hause
Betrunkener Wiener randalierte und schoss um sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf