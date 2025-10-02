Rauchalarm in U-Bahn: Zwei Stationen evakuiert

Defekter Zug der Linie U1

Ursache für die Rauchentwicklung war ein fehlerhafter Zug der Linie U1. Als die U-Bahn-Garnitur in die Station Praterstern einfuhr, bemerkte der Fahrer laut Wiener Linien bereits einen Defekt. Sowohl die Station Praterstern als auch die Station Vorgartenstraße wurden gesperrt, die Fahrgäste mussten beide Stationen verlassen. Auf einem Abstellgleis in Richtung Vorgartenstraße kam es dann zur Rauchentwicklung. Das genaue Schadensausmaß an dem Zug und ob auch Flammen gelöscht werden mussten, war noch unklar.