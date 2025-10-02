Pkw-Lenkerin bei Frontal-Unfall tödlich verletzt

Die Frau fuhr gegen 13.40 Uhr auf der B54 von Rohrbach an der Lafnitz in Fahrtrichtung Hartberg. Sie geriet plötzlich und aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Lkw eines 56-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.