Pkw-Lenkerin bei Frontal-Unfall tödlich verletzt

Eine 69-jährige Frau ist am Donnerstag in Lafnitz verstorben. Sie war mit ihrem Auto auf der B 54 frontal mit dem Lkw eines 56-Jährigen kollidiert. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen.
Die Frau fuhr gegen 13.40 Uhr auf der B54 von Rohrbach an der Lafnitz in Fahrtrichtung Hartberg. Sie geriet plötzlich und aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Lkw eines 56-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.
Die 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker zog sich eine Handverletzung zu und wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Oberwart gebracht.
Die B54 war bis kurz vor 18 Uhr gesperrt.
