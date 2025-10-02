„Der Mann hat das Recht, über Frau zu bestimmen“

Glaubt man beim Prozess in Klagenfurt dem Angeklagten, dann ist quasi nichts passiert, und er kann sich die Vorwürfe seiner geliebten Gattin nicht erklären. Glaubt man ihr, ist sie in ihrer Ehe durch die Hölle gegangen, denn der Angetraute hat sie geschlagen, eingesperrt, mit Kameras überwacht – und einen mittelalterlichen Ehrenkodex gelebt, der dem Mann das Recht gibt, „über Frau und Familie zu bestimmen“.