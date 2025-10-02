LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid tritt bei Lech Posen an!

Gute Erinnerungen an Polen

An Polen hat Rapid aus der jüngeren Vergangenheit gute Erinnerungen. Am 28. Juli 2022 gab es bei Lechia Gdansk einen 2:1-Erfolg in der Conference-League-Quali, vergangene Saison wurde bei Wisla Krakau am 25. Juli 2024 in der Europa-League-Quali ebenfalls ein 2:1 geholt. Mit Lech Posen hat es Rapid auch auf Testspielebene noch nie zu tun gehabt. In der laufenden Europacup-Saison ist es die vierte Auswärtsreise nach den Quali-Auftritten bei Decic Tuzi (2:0), Dundee United (Sieg im Elferschießen nach 2:2) und ETO Györ (1:2). Zugleich ist es die Generalprobe vor dem Liga-Schlager in Salzburg am Sonntag.