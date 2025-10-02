Vorteilswelt
Conference League

LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid tritt bei Lech Posen an!

Fußball International
02.10.2025 04:12
Gibt’s für Rapid-Abwehrchef Nenad Cvetkovic heute wieder etwas zum Jubeln?
Gibt's für Rapid-Abwehrchef Nenad Cvetkovic heute wieder etwas zum Jubeln?

Erster Spieltag in der Conference-League-Saison 2025/26: Der SK Rapid trifft auswärts auf den polnischen Vertreter Lech Posen. Wir berichten live  (siehe unten). 

Hier der LIVETICKER:

Für Rapid startet heute beim polnischen Meister Lech Posen die zweite Saison in der Liga-Phase der Conference League. Durch den Viertelfinal-Einzug bei der Premiere ist die Erwartungshaltung bei den Wienern keine geringe. Sie treten im mehr als 40.000 Zuschauer fassenden Poznan Stadium aber nicht mit dem größten Selbstvertrauen an, gab es doch zuletzt mit der 1:3-Niederlage im Derby gegen die Austria einen Rückschlag.

Peter Stöger
Peter Stöger

„Die Spieler haben ihre Wunden geleckt und sind bereit für das Spiel“, betonte Rapid-Trainer Peter Stöger vor dem Abflug nach Polen am Mittwoch. Nicht bauen kann der 59-Jährige weiterhin auf Flügelspieler Petter Nosa Dahl wegen muskulärer Probleme, fraglich ist zudem der Einsatz des angeschlagenen Stürmers Janis Antiste. Ob mit oder ohne ihn, die Hütteldorfer wollen nach zwei sieglosen Liga-Spielen unbedingt zurück auf die Erfolgsstraße. „Wir trauen uns was zu, dafür muss unser Gesicht ein anderes sein, als wir es im Derby gezeigt haben“, sagte Stöger.

Stöger warnte vor Ishak
Gegen den Lokalrivalen hatte er vor allem das Zweikampfverhalten im Defensivbereich bekrittelt, der Austria wurde es leicht gemacht, einen Auswärtssieg einzufahren. In Polen darf das nicht passieren, da wartet mit dem 32-jährigen Schweden Mikael Ishak ein gefährlicher Mittelstürmer, der in 14 Pflichtspielen 12 Mal getroffen hat. Stöger bezeichnete ihn als „sehr intelligenten Zielstürmer mit hoher Qualität“. Doch nicht nur durch den Kapitän des aktuell Tabellensiebenten der polnischen Ekstraklasa werde viel auf Rapid zukommen. „Es ist eine sehr spannende Mannschaft, die fußballerisch sehr gut ist.“

In dieser Arena startet Rapid in die Conference League.
Warnung an Rapid
„Posen ist ein Wahnsinn, da ist die Hölle los“
30.09.2025

Danach warten mit Fiorentina (h) ein vom Namen her großer Gegner, sonst mit Craiova (h), Rakow (a), Omonia Nikosia (h) und Zrinjski Mostar (a) vermeintlich kleinere. „Der Grundgedanke ist, so zu punkten, dass wir auch im nächsten Jahr weiter international spielen können. Da müssen wir leistungstechnisch am oberen Limit arbeiten, weil die Gegner, die wir gekriegt haben, vielleicht nicht mit den klingendsten Namen, aber mit viel Qualität bestückt sind. Das trifft auch auf Lech Posen zu“, erläuterte Rapids Coach. Sein Team hat bezüglich Marktwert mit 51,15 Millionen Euro einen Vorteil gegenüber den Gastgebern (42,65 Millionen).

Gute Erinnerungen an Polen
An Polen hat Rapid aus der jüngeren Vergangenheit gute Erinnerungen. Am 28. Juli 2022 gab es bei Lechia Gdansk einen 2:1-Erfolg in der Conference-League-Quali, vergangene Saison wurde bei Wisla Krakau am 25. Juli 2024 in der Europa-League-Quali ebenfalls ein 2:1 geholt. Mit Lech Posen hat es Rapid auch auf Testspielebene noch nie zu tun gehabt. In der laufenden Europacup-Saison ist es die vierte Auswärtsreise nach den Quali-Auftritten bei Decic Tuzi (2:0), Dundee United (Sieg im Elferschießen nach 2:2) und ETO Györ (1:2). Zugleich ist es die Generalprobe vor dem Liga-Schlager in Salzburg am Sonntag.

Lech ist in der Liga wie Rapid zwei Partien sieglos, zuletzt gab es gegen Jagiellonia Bialystok das zweite 2:2 in Folge. „Es ist normal, dass man enttäuscht ist nach einem Heimremis, aber wir sind zu 100 Prozent motiviert“, sagte Rechtsverteidiger Joel Pereira. Sein Coach Niels Frederiksen muss nur auf die Langzeitverletzten Daniel Hakans, Patrik Walemark und Ali Gholizadeh verzichten. Im Vergleich zur Liga rechnete er auf europäischer Ebene mit „höherer Qualität“.

Da sei es das Wichtigste, kompakt zu sein und gut gegen den Ball zu agieren. Gegen Rapid werde man laut dem Dänen vermutlich sehr viel den Ball haben, „vor allem wenn wir unsere Qualität abrufen“. Klares Lech-Ziel ist der Aufstieg. „Wir sind sehr ambitioniert, wollen magische Abende kreieren“, verlautete der 54-Jährige. Ihren Beitrag dazu wollen auch die Heimfans leisten, Rapid erwartet wohl ein Hexenkessel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
