Dritter Hedl-Patzer bereitet Rapid Kopfschmerzen

Diese Woche wird Rapid-Torhüter Niklas Hedl wohl schnell vergessen wollen. Nach der Derbypleite, wo er beim zweiten Austria-Treffer nicht besonders gut aussah, war der 24-jährige auch bei den ersten beiden Toren von Lech Posen maßgeblich beteiligt…
20 Minuten waren beim Conference-League-Auftakt der Rapidler gespielt, da stand es schon 0:2 gegen den polnischen Meister. Eine Flanke kann Hedl beim ersten Treffer nur wegfausten, der Abpraller landet bei Luis Palma, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Beim zweiten Tor patzte sich der Rapid-Einser an, den Weitschuss kann Hedl nicht kontrolliert fangen, Ishak schiebt ein, bitter.
Derbyniederlage am Wochenende
Dies kommt nach der bitteren Derbyniederlage, wo Hedl auch beim zweiten Treffer der Austrianer beteiligt war. Der Schuss von Abubakr Barry rutschte ihm nur kurz nach dem Rapid-Ausgleich durch die Finger, woraufhin die Grün-Weißen erneut einem Rückstand hinterherlaufen mussten.
Kleine Wiedergutmachung
In Minute 33 konnte Niklas Hedl seine Patzer wieder etwas ausbessern. Der 24-jährige parierte den Posner Elfmeter und hielt die Grün-Weißen damit im Spiel.
Kommentare
