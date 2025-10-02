Dritter Hedl-Patzer bereitet Rapid Kopfschmerzen

20 Minuten waren beim Conference-League-Auftakt der Rapidler gespielt, da stand es schon 0:2 gegen den polnischen Meister. Eine Flanke kann Hedl beim ersten Treffer nur wegfausten, der Abpraller landet bei Luis Palma, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Beim zweiten Tor patzte sich der Rapid-Einser an, den Weitschuss kann Hedl nicht kontrolliert fangen, Ishak schiebt ein, bitter.