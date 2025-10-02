Öffnet OpenAIs Sora 2 die Filmbüchse der Pandora?

Das ursprüngliche, im Februar 2024 veröffentlichte Sora-Modell war laut OpenAI „in vielerlei Hinsicht der GPT-1-Moment für Video“ – wie das erste ChatGPT zugrundeliegende Sprachmodell schien die Software prinzipiell zu funktionieren, erwies sich bei genauerer Betrachtung jedoch noch als sehr fehleranfällig. Mit Sora 2 springt der KI-Pionier laut eigenen Angaben nun „direkt zu dem, was unserer Meinung nach der GPT-3.5-Moment für Videos sein könnte“ – und das dürfte viele Probleme mit sich bringen.