Futter-Drama: Kapuzineraffen erlitten Zuckerschock

Ein unbelehrbarer Besucher fütterte die sieben Kapuzineraffen des Salzburger Zoos mit etlichen Bananen – mit fast fatalen Folgen. „Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können“, meint ihre besorgte Tierpflegerin.
„Mittlerweile haben sie wieder Appetit“, freut sich Tierpflegerin Jennifer Gratzl. Vor zwei Tagen sah das noch ganz anders aus: Gratzl fand die sieben Kapuzineraffen in ihrem Gehege im Salzburger Zoo in besorgniserregendem Zustand vor. „Sie haben mehrfach gebrochen, sind ganz schlecht da gekauert“, sagt die Pflegerin.
Der Grund hierfür war rasch gefunden: Ein unverbesserlicher Zoo-Besucher hatte den Affen zehn Bananen zugeworfen. „Die Affen haben sie verschlungen, das war einfach viel zu viel Zucker für die doch schon älteren Tiere.“
„Bitte füttert unsere Zoo-Bewohner nicht!“
Ein Tierarzt kümmerte sich um die Affen, konnte sie wieder aufpäppeln. „Das hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können“, ist sich Gratzl sicher. Zoo-Chefin Sabine Grebner appelliert: „Bitte füttert unsere Zoo-Bewohner nicht!“
Affen bekommen nur wenig Obst
Alle Tiere erhalten ihr Futter gemäß penibel abgestimmten Plänen. Wie die Menschen können Vierbeiner diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. „Bananen sind für Affen wie Schokolade für uns. In solchen Mengen ist das ein Wahnsinn“, betont Grebner. Die Kapuzineraffen etwa bekommen täglich nur 500 Gramm Obst zu fressen. „Und das immer erst am Nachmittag“, sagt die Zoo-Chefin.
Wer unbedingt die tierischen Bewohner in Hellbrunn füttern möchte: An den Kassen kann man Pellets kaufen. „Die Zwergziegen, Kamerunschafe und die Alpakas freuen sich darüber“, sagt Grebner. Und: „Bei allen anderen Tieren im Zoo ist Füttern tabu. Das sollte eigentlich auch bei Weidetieren und Enten im Park eine Selbstverständlichkeit sein.“
