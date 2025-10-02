Futter-Drama: Kapuzineraffen erlitten Zuckerschock

Affen bekommen nur wenig Obst

Alle Tiere erhalten ihr Futter gemäß penibel abgestimmten Plänen. Wie die Menschen können Vierbeiner diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. „Bananen sind für Affen wie Schokolade für uns. In solchen Mengen ist das ein Wahnsinn“, betont Grebner. Die Kapuzineraffen etwa bekommen täglich nur 500 Gramm Obst zu fressen. „Und das immer erst am Nachmittag“, sagt die Zoo-Chefin.