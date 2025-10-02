Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden

Wie berichtet, hatte der Autozulieferer, der auf Schließsysteme spezialisiert ist und die Auto-Zentralverriegelung erfunden hat, für die beiden zentralen inländischen Gesellschaften Insolvenz angemeldet (siehe Video oben). Dort arbeiten 700 Menschen von insgesamt 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (an elf Standorten). Der Marktanteil liegt bei 21 Prozent, Kiekert rüstet nach eigenen Angaben jedes dritte Fahrzeug weltweit mit Schließsystemen aus.